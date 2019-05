Quotenrückgang für die Haupt-TV-Sender des ORF

Minus für ORF1 und ORF 2 im April

Wien – Mit einem Quotenrückgang haben die Haupt-TV-Sender des ORF den April abgeschlossen. ORF 1 kam in der Zielgruppe ab zwölf Jahren auf 8 Prozent nach 9,1 Prozent im April 2018, ORF 2 erzielte 18,9 Prozent, um 0,2 Prozentpunkte unter dem Vergleichsmonat. Die gesamte ORF-Gruppe erreichte einen Marktanteil von 29,7 Prozent (minus ein Punkt). Den Rückgang bei ORF 1 erklärt man am Küniglberg vor allem mit dem Fehlen der publikumsstarken Champions League-KO-Duelle.

Feierlaune herrscht bei Puls 4: In der Gesamtzielgruppe ging die Quote zwar um 0,3 Punkte auf 3,6 Prozent zurück, in der Kernzielgruppe (12 bis 49 Jahre) aber habe man mit 5,2 Prozent den besten Monat seit Bestehen erzielt. Den vermeldete wiederum Servus TV für beide Zielgruppen (2,9 Prozent bzw. 2,6 Prozent). Für ATV weisen die Teletest-Daten 3,6 Prozent aus, plus 0,5 Prozentpunkte. ATV 2 lag bei 1,2 Prozent (April 2018: 1,1 Prozent). (APA), 2.5.2019)