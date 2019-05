Liendl verlängert bis 2021 beim WAC

Kärntner binden wichtigen Mittelfeldspieler längerfristig

Wolfsberg – Mittelfeldspieler Michael Liendl bleibt zwei weitere Jahre beim WAC. Die Wolfsberger, aktuell Tabellendritter, teilten am Donnerstag die Vertragsverlängerung des 33-Jährigen bis Sommer 2021 mit. Mit elf Toren und zehn Torvorlagen ist Liendl der bisher dominierende WAC-Profi in dieser Saison.

"Ja, es läuft sehr gut, aber das funktioniert nur deshalb so gut, weil die gesamte Mannschaft funktioniert", betonte der Steirer nach der Vertragsunterzeichnung am Donnerstag. "Er ist einfach ein extrem wichtiger Spieler, nicht nur am Platz, sondern auch außerhalb des Platzes. Ich freue mich natürlich, und es ist auch für den Verein und für die Mannschaft wichtig, dass er bei uns bleibt", sagte Trainer Christian Ilzer. (APA, 2.5.2019)