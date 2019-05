Heute.at startet Tierchannel "Heute Tierisch"

Geboten werden soll ein Mix aus Ratgeber, Wissensbeiträgen, Tiernews und Tiervideos aus aller Welt

Wien – Mit einem eigenen Tierchannel weitet heute.at sein redaktionelles Onlineangebot aus: "Heute Tierisch" will eine Infoquelle rund ums Tier bieten. Und zwar mit einem Mix aus "Ratgeber, Wissensbeiträgen, Tiernews und Tiervideos aus aller Welt, regionalen Tiergeschichten, einmaligen Einblicken in die Tierwelt sowie einer Zone mit eigenen Spielen, Duellen und Quizzen". Das Zielpublikum sind Tierfreunde, Tierinteressierte und Haustierbesitzer.

Haustierhoroskop und Wolfsblog

Täglich auf dem Programm steht ein Haustierhoroskop für Hunde und Katzen. Wöchentlich soll es zudem einen Wolfsblog geben, in dem der Verhaltensbiologe Kurt Kotrschal über den Wolf aufklärt. In der Rubrik "Frag den Tierdoktor" sollen Interessierte die Möglichkeit bekommen, ihre Fragen rund ums Tier an Tierärzte, Verhaltensforscher, Biologen oder Psychologen zu stellen.

Tierpfleger-Tagebuch

Zu den eigenen Tierformaten zählt auch das "Tierpfleger-Tagebuch Schönbrunn", in dem Tierpfleger aus dem Zoo wöchentlich über ihre Arbeit mit Tieren berichten. In eigenen Trainingsvideos soll es Tipps zur Hundeerziehung geben.



"Heute Tierisch" ist auf den Kanälen von heute.at sowie auf Facebook und Instagram vertreten. (red, 2.5.2019)