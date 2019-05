Apple könnte bald wieder eine Billion Dollar wert sein

Überraschend gute Quartalsergebnisse sorgen für deutliche Kursgewinne

Positiv aufgenommene Quartalszahlen von Apple haben die Wall Street am Mittwoch (1. Mai) beflügelt. "Es war bislang eine gute Berichtssaison, Apple könnte potenziell positiv sein für den ganzen Technologiebereich", sagte der Wertpapier-Experte Randy Frederick vom Finanzbroker Charles Schwab.

Den weiteren Kurs dürfte aber auch die US-Notenbank bestimmen, die im Tagesverlauf ihren Zinsentscheid verkünden wird. Trotz Forderungen von US-Präsident Donald Trump nach Zinssenkungen, wird die Fed wohl nicht an den Schlüsselsätzen rütteln und weiterhin eine abwartende Haltung einnehmen.

Billionenschwelle in Sicht

Apple-Aktien verteuerten sich um knapp fünf Prozent. Der iPhone-Hersteller betonte, dass sich der Absatz in China stabilisiere. Zudem kündigte das kalifornische Unternehmen an, zusätzliche 75 Milliarden Dollar für Aktienverkäufe einzuplanen und die Dividende um fünf Prozent zu erhöhen.

Mit dem Aufschwung könnte Apple ein neuerlicher Rund auf die Billionenmarke in Sachen Unternehmenswert anstehen. Diese Marke könnte noch am laufenden Handelstag erreicht und gehalten werden. Zuletzt brach man die Billionengrenze, als erster Konzern überhaupt, im vergangenen August. Nachlassende iPhone-Verkäufe und Sorgen um die Zukunft des derzeit noch wichtigsten Geldbringers für Apple ließen den Kurs in den folgenden Monaten aber deutlich sinken. (Reuters, red, 01.05.2019)