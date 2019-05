"Eden" und die wundersame Welt der Impfgegner: TV-Tipps für Donnerstag

Außerdem Sendungen zum Politikum ORF, Orbáns illiberaler Demokratie und Handwerk mit Zukunft

19.40 REPORTAGE

Re: Handwerk mit Zukunft Eine neue Generation von Handwerkern hat sich zurück gekämpft ins öffentliche Bewusstsein. Tradition und Qualitätsarbeit treffen den Nerv der Zeit. Was einst Stütze der Gesellschaft war, weicht seit Jahren einer immer effektiveren Industrieproduktion. Bis 20.10, Arte

20.15 REPORT

Dok eins: Immun gegen Fakten: Die wundersame Welt der Impfgegner Hanno Settele geht auf Masernpartys und trifft impfmüde Menschen. Er hört sich die Argumente von Impfgegnern an und trifft einen Arzt, der sich gegen Impfungen ausspricht. Bis 21.00, ORF 1

20.15 SERIE

Eden (D/F 2019, Dominik Moll) Hélène Duraud managt Flüchtlingscamps in Griechenland. Ihr Interesse besteht anfangs nur in Gewinnmaximierung. Das ändert sich im Verlauf dieser sechsteiligen Serie, die von fünf Schicksalen in Verbindung mit Asylwerbern und Migration erzählt. Arte zeigt drei Folgen heute, die weiteren drei in einer Woche. Bis 22.35, Arte

foto: arte Hélène Durand (Sylvie Testud) ist die Betreiberin des Flüchtlingscamps "Elena" in Athen – ein Geschäft wie jedes andere auch? "Eden", 20.15 Uhr, Arte.

21.05 REPORTAGE

Am Schauplatz: Meiner tut nichts Fast jeder Hundebesitzer hat diese Worte schon ausgesprochen, und zwar aus Überzeugung. Den Wahrheitsgehalt überprüft die Reporterin Nora Zoglauer. Bis 22.00, ORF 2

21.10 DISKUSSION

Politik live Die geplante Steuersenkung soll ab 2021 vor allem die arbeitende Bevölkerung entlasten. Woher kommt das Geld dafür? Wer wird tatsächlich davon profitieren? Darüber diskutiert Ingrid Thurnher mit ihren Gästen. Bis 22.00, ORF 3

22.00 MAGAZIN

Im Brennpunkt: Ungarn – Orbáns illiberale Demokratie Orbán schürt in seinem Wahlkampf die Angst vor Flüchtlingen und verteidigt seine Vision der "illiberalen Demokratie". Bis 22.55, ORF 3

22.15 DISKUSSION

Talk im Hangar-7: Politikum ORF Michael Fleischhacker diskutiert mit Andreas Mölzer, Florian Klenk, Norbert Bolz und Kathrin Stainer-Hämmerle: Wie abhängig ist der Rundfunk? Bis 23.25, Servus TV

22.30 MAGAZIN

Eco Das Wirtschaftsmagazin widmet sich den Steuerreformplänen, der neuen Struktur für Post, Telekom und Co und dem Tattooboom. Bis 23.00, ORF 2

22.55 GESPRÄCH

Inside Brüssel Zu Klimakrise und Großbritannien bei der EU-Wahl. Peter Fritz diskutiert mit Thomas Mayer (DER STANDARD), Mady Delvaux (Sozialdemokraten Luxemburg), dem Lobbyisten Sir Graham Watson und Stefani Weiss (Bertelsmann-Stiftung). Bis 23.45, ORF 3

23.00 TALK

Stöckl Gäste bei Barbara Stöckl: der Historiker Philipp Blom, die Casinos-Austria-Chefin Bettina Glatz-Kremsner, die Geigerin Mia Nova und die Schiedsrichterassistentin Sara Telek. Bis 0.05, ORF 2