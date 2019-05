Alonso beendet Engagement in Langstrecken-WM

Letztes Rennen in Le Mans. Jagd nach Triple Crown oder Rallye Dakar 2020 könnte im Vordergrund stehen

Der ehemalige Formel-1-Weltmeister Fernando Alonso hat seinen Rücktritt aus der Langstrecken-WM angekündigt. Nach den letzten beiden WEC-Saisonrennen in Spa/Belgien (4. Mai) und Le Mans/Frankreich (15./16. Juni) wird sich der Spanier neuen Herausforderungen zuwenden. "Es war schön, in der WEC ein Teil des Toyota-Teams zu sein. Aber dieses Kapitel geht zu Ende", sagte Alonso.

Le-Mans-Sieg 2018

Der 37-Jährige hatte im vergangenen Jahr das 24-Stunden-Rennen in Le Mans gewonnen und war damit seinem Ziel, der Vollendung der "Triple Crown", einen Schritt näher gekommen. Zur "Triple Crown" im Motorsport gehören der Formel-1-Grand-Prix in Monte Carlo, Le Mans und die 500 Meilen von Indianapolis, die Alonso bislang noch nicht gewonnen hat. Am 26. Mai hat er im McLaren die nächste Chance dazu.

In der WEC liegt Alonso derzeit mit seinem Teamkollegen Sebastien Buemi (Schweiz) und Kazuki Nakajima (Japan) an der Spitze der Gesamtwertung. Im Anschluss an die Langstrecken-WM könnte für Alonso die Vorbereitung auf die Rallye Dakar 2020 in Saudi Arabien anstehen. (sid, 1.5.2019)