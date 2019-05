Couture-Hattrick beschert Sharks Sieg bei Colorado

San Jose stellt in Playoff-Serie auf 2:1. Ebenso die Blue Jackets gegen Bruins

Denver (Colorado) – Im Play-off der National Hockey League (NHL) befinden sich die San Jose Sharks und die Columbus Blue Jackets auf Kurs Richtung Conference-Finale. In der Western Conference gelang den Sharks bei den Colorado Avalanche ein wichtiger 4:2-Auswärtserfolg. Sie stellten damit in der "best of seven"-Serie wie auch die Columbus Blue Jackets auf 2:1. Das Team aus Ohio bezwang die Boston Bruins mit 2:1.

Herausragend beim Sieg der Sharks in Colorado war Logan Couture, der drei Treffer erzielte. Es war der erste Hattrick des 30-Jährigen in einer Play-off-Serie. (APA, 1.5.2019)

Ergebnisse NHL-Play-off vom Dienstag – Conference-Halbfinale ("best of seven"), 3. Spiel:

Estern Conference: Columbus Blue Jackets – Boston Bruins 2:1, Stand in der Serie 2:1

Western Conference: Colorado Avalanche – San Jose Sharks 2:4, Stand 1:2