1. Mai in Wien: Maiaufmarsch der SPÖ und Kritik der Regierung

Der Maiaufmarsch ist bereits in vollem Gang, eine Abschlusskundgebung ist gegen 11.00 Uhr mit fünf Redebeiträgen vorgesehen

Wien – Sie haben alle ein Ziel, das sie eint – den Rathausplatz – und sie marschieren teils bereits seit den frühen Morgenstunden: die Teilnehmer der SPÖ-Maifeierlichkeiten in Wien. Das Bild, das der Sternmarsch in Richtung Innenstadt am Mittwoch bot, war wie üblich bunt, auch wenn naturgemäß Rot dominierte. Inhaltlich lag der Fokus wie erwartet bei der Kritik am Bund.

"Schwarz-Blau" war eindeutig als erklärter Lieblingsgegner auszumachen – dass sich die ÖVP jüngst einen türkisen Anstrich gegeben hat, wurde oft ignoriert. "Was bedeutet Schwarz-Blau? Rassismus und Sozialabbau" war etwa auf einem Transparent zu lesen. Dem Innenminister war der Reim "Nur Wickl mit Kickl" gewidmet. Auch die geplanten Änderungen bei der Sozialversicherung waren Thema. "Gegen die Zerschlagung der Selbstverwaltung", hieß es da etwa.

Mit relativ drastischen Worten wurde auch vor einer Privatisierung von kommunalen Wohnungen gewarnt. "Gemeindebau statt Spekulantensau", lautete hier eine Aufschrift. Die ebenfalls schon traditionellen Botschaften an die eigene Partei – die etwa von der Sozialistischen Jugend gerne übermittelt werden – fehlten ebenfalls nicht. "Drozda hast du auf die Uhr gesehen? Zeit zu gehen", wurde heute zum Beispiel SPÖ-Bundesgeschäftsführer Thomas Drozda ausgerichtet.

foto: apa/hans punz Der Wiener Rathausplatz war am 1. Mai rot dekoriert.

Für den Ablauf der Abschlusskundgebung am Rathausplatz wurde heuer das Programm ausgeweitet – es sind fünf Redner angekündigt – und geändert. Nämlich wird der Chef höchstpersönlich gegen 11.00 Uhr den Reigen eröffnen. Üblicherweise ist der Landesparteivorsitzende vorletzter Redner vor dem Bundesparteichef. Eine Premiere ist es für ihn nur indirekt: Als designierter Stadtchef durfte Michael Ludwig zwar schon im Vorjahr das Wort ergreifen, als Bürgermeister tritt er heute aber zum ersten Mal auf.

Nach Ludwig wird die neue Frauenvorsitzende Marina Hanke, die erst kürzlich auf Renate Brauner gefolgt ist, von der Tribüne sprechen. Danach wird die bei den jüngsten Wahlen erfolgreiche Arbeiterkammerpräsidentin Renate Anderl das Wort ergreifen – sowie der rote Spitzenkandidat für die EU-Wahl, Andreas Schieder. Abschlussrednerin ist zum ersten Mal Bundesparteichefin Pamela Rendi-Wagner.

Regierung attackiert SPÖ

Die Regierung hat sich am 1. Mai zu einem ungewöhnlichen Feiertags-Ministerrat getroffen. Kanzler Sebastian Kurz (ÖVP) und Vizekanzler Heinz-Christian Strache (FPÖ) lobten dabei noch einmal ihre Steuerreform und die sinkende Arbeitslosigkeit und ritten nebenbei Attacken auf SPÖ, die wenige hundert Meter weiter am Wiener Rathausplatz ihre traditionelle Feier am "Tag der Arbeit" startete.

Für Kurz ist es dank Steuerreform und sinkender Arbeitslosigkeit "ein freudiger 1. Mai". In den letzten Jahrzehnten sei unter vorwiegend sozialdemokratischer Führung die Abgabenbelastung im Bund ebenso gestiegen wie in Wien die Gebühren. "Wir senken die Steuer- und Abgabenbelastung", so Kurz – und das ohne neue Schulden und neue Steuern.

foto: apa/punz Die Regierung am Mittwoch anlässlich des Ministerrats.

Ähnlich Strache, der den Sozialdemokraten vorwarf, einen "politischen Scherbenhaufen" mit "Höchststeuerbelastung" und "Rekordarbeitslosigkeit" hinterlassen zu haben. Seit dem Regierungseintritt der FPÖ sinke die Arbeitslosigkeit dagegen. "So gesehen sind wir heute die Partei der Arbeitnehmer", befand der FP-Chef.

Finanzminister Hartwig Löger (ÖVP) verteidigte die Stückelung der Steuerreform auf mehrere "vernünftige Etappen", "damit wir sicherstellen können, gleichzeitig Überschüsse zu erwirtschaften". In Sachen Ökologisierung verwies der Finanzminister neuerlich auf die geplante "aufkommensneutrale" Neufassung von Normverbrauchsabgabe und motorbezogener Versicherungssteuer. (APA, 1.5.2019)