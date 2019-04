"Evas Story" auf Instagram: Neue Form des Holocaust-Gedenkens

Einträge basieren auf Tagebuch eines 13-jährigen Mädchens aus Ungarn und soll am 1. Mai erscheinen

Tel Aviv – Eine neue Form des Gedenkens an den Holocaust wurde in Israel vorgestellt: Eine Instagram-Story soll die Geschichte eines 13-jährigen Mädchens aus Ungarn erzählen, das 1944 im deutschen Vernichtungslager Auschwitz ermordet wurde. "Evas Story" wird von Mittwoch (15.00 MESZ) an im stündlichen Takt in kurzen Videos in englischer Sprache auf Instagram erscheinen.

Zum Holocaust-Gedenktag in Israel am Donnerstag (2. Mai) sollen die Beiträge an das Leben von Eva Heyman erinnern – und an die rund sechs Millionen im Holocaust ermordeten Juden. Initiator und Regisseur ist der israelische Geschäftsmann Matti Kochavi. "Evas Story" basiert auf dem Tagebuch des jungen Mädchens, das die letzten Monate seines Lebens schildert, und wirbt mit dem Slogan: "Was, wenn ein Mädchen im Holocaust Instagram gehabt hätte?".

Erfolgreiches Projekt

Eva Heyman war 13 Jahre alt, als sie begann, ihr Tagebuch zu führen – schrieb dieses jedoch nur einige Monate bis zur Invasion Ungarns durch Nazi-Deutschland und ihrer Deportation im Mai 1944 nach Auschwitz, wo sie im Oktober ermordet wurde. Das Projekt stößt auf großes Interesse: Schon am Tag vor der Veröffentlichung hat der Account schon mehr als 200.000 Follower. (APA, 30.4.2019)