Klopps Reds vor Mammutaufgabe gegen Barça

Der FC Liverpool will im Camp Nou Lionel Messi neutralisieren und so den Grundstein für den Finaleinzug legen. Matip: "Gegen Messi gibt es kein Rezept" – Klopp: "Niemand hat es wirklich geschafft"

Barcelona – Jürgen Klopp verabscheut Social Media und die Jagd auf Stars zur reinen Selbstdarstellung. Auf Twitter und Facebook zu verzichten, nennt er die klügste Entscheidung seines Lebens. Beim Allergrößten aber kann sich selbst Klopp nicht beherrschen. "Ich habe ein einziges Selfie auf meinem Smartphone: Eines mit Lionel Messi", erzählt der deutsche Teammanager des FC Liverpool. Dabei sei damals ein gewisser Cristiano Ronaldo "mit im Raum gewesen".

Heikles Unterfangen

Eben jenen Messi, den er so bewundert, wird Jürgen Klopp irgendwie mit taktischen Tricks ausschalten müssen, wenn er es ins Finale der Champions League nach Madrid schaffen will. Bei seinem ersten Auftritt im mythischen Camp Nou am Mittwochabend (21.00 Uhr/Sky und DAZN) soll Messi neutralisiert und der Grundstein im Halbfinal-Hinspiel beim FC Barcelona gelegt werden. "Fast jeder hat es versucht", sagt Klopp: "Niemand hat es wirklich geschafft."

foto: apa/afp/paul ellis/pau barrena c Wer wird am Ende jubeln? Der FC Barcelona mit Lionel Messi und Philippe Coutinho oder Liverpool mit Mohamed Salah und Roberto Firmino?

Joel Matip, Abwehrspieler der Reds, fasste das Problem im kicker-Interview zusammen: "Gegen Messi gibt es kein Rezept." Also: Kluge Raumaufteilung, Übergeben, Antizipation und die nötige Härte, dann kann es was werden. "Es geht nur vereint", meint Matip. Vielleicht. Denn mit einer Prise Messi-Genie ist immer zu rechnen.

Wenn das bloß alles wäre. Schließlich steht da im gegnerischen Tor noch einer der besten Torhüter der Welt. Marc-Andre ter Stegen "macht das überragend", schwärmt Matip, "sein Spielaufbau sucht seinesgleichen, diese Ruhe, diese Passqualität". In Barcelona hat sich der DFB-Teamgoalie den Ruf eines Hexers erworben. An Selbstvertrauen mangelt es ihm auch nicht: "Liverpool ist ein Brocken, aber wir sind in einer Topverfassung", sagte er der Bild-Zeitung.

Barcelona auf Triple-Kurs

Während der FC Liverpool gegen Manchester City im Kopf-an-Kopf-Rennen um seinen ersten Meistertitel seit 1990 ringt, hat Barcelona die Meisterschaft schon im Sack und steht überdies im Pokalfinale. Es könnte eine Triple-Saison wie 2015 werden.

Die Katalanen seien eben "ein verdammt gutes Fußballteam", sagt Klopp. "Ich habe bisher nie in einem Pflichtspiel gegen Barcelona gespielt, aber ich habe so viele andere Mannschaften beobachtet, wie sie gegen Barcelona verloren haben. Ich habe immer gedacht, es wäre interessant, selbst mal gegen das Team zu spielen und es auszuprobieren." Die Chance ist nun gekommen.

Allerdings rät Klopp, sich auf die eigenen Stärken zu besinnen. Die Traumoffensive mit Mo Salah, Sadio Mane und Roberto Firmino beispielsweise. Das kompakte Mittelfeld, die hohe Intensität.

Allerdings wird auch anderes gefordert sein: "Die große Herausforderung in diesem Spiel ist es, ein großes Frustrationspotenzial zu haben. Wenn Barcelona im Ballbesitz ist, sind sie nur schwer vom Ball zu trennen – das musst du akzeptieren." Ist der Ball mal bei den Reds, "dann müssen wir sofort Gefahr ausstrahlen".

Camp Nou auch "nur ein Stadion"

Insofern ist Klopp zuversichtlich, ein paar "Dinge zu finden, mit denen wir etwas anfangen können. Ich freue mich drauf". Seine Ehrfurcht vor dem Camp Nou hat er bereits 2016 bei einem Besuch abgelegt. Letztlich sei die 96.000-Zuschauer-Schüssel auch "nur ein Stadion und kein Tempel". Allerdings eines, in dem Lionel Messi zelebriert. (sid, 30.4.2019)

Mögliche Aufstellungen:

Barcelona: ter Stegen – Sergi Roberto, Pique, Lenglet, Alba – Rakitic, Busquets, Arthur – Messi, Suarez, Coutinho. – Trainer: Valverde

Liverpool: Allison – Alexander-Arnold, van Dijk, Lovren, Robertson – Milner (Henderson), Wijnaldum, Keita – Salah, Firmino (Sturridge), Mane. – Teammanager: Klopp

Schiedsrichter: Björn Kuipers (Niederlande)