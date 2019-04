Kein Scherz: Samsung bringt hochgestellten Fernseher für Smartphone-Videos

Vor allem jüngere Zielgruppen gedacht – 42-Zoll-Gerät um 1.450 Euro und mit digitalem Assistenten Bixby

Es mag zunächst wie ein schlechter Scherz klingen, ist aber durchaus ernstgemeint: Unter dem Namen Sero hat Samsung eine neuen Fernseher vorgestellt, der sich wirklich einmal signifikant von der Konkurrenz abhebt: Das Bild ist hier nämlich hoch- statt quergestellt.



Smartphone-Welt

Die Überlegung: Gerade von Jüngeren werden Smartphone-Videos immer öfter vertikal aufgenommen. Diese kommen dann aber bei der Betrachtung auf einem konventionellen Fernseher nicht zur Geltung. Also will man die "Millennials" und jüngere Zielgruppen nun mit einem eigenen Angebot für diese Bedürfnisse ködern.

Samsung ist aber natürlich bewusst, dass der Großteil des klassischen Video- und Filmmaterials quergestellt ausgeliefert wird. Insofern sieht man das 43 Zoll große Gerät denn auch weniger als Ersatz für klassische Fernseher denn als eine Ergänzung. Wenn der Sero-TV nicht gerade für Smartphone-Videos gebraucht wird, dient er entsprechend auch als digitaler Bilderrahmen.

Musik und Bixby

Zudem gibt es hier auch 60 Watt Lautsprecher mit 4.1-Support, um das Ganze als Musik-Streaming-Hub zu nutzen. Der Bildschirm wird dabei für Visualisierungen genutzt. Zur Steuerung dient Samsungs eigener digitaler Assistent Bixby.

Preis

Der Sero soll bereits im Mai in Südkorea auf den Markt kommen, der Preis beträgt dabei rund 1.450 Euro. Wer sich solch ein Zweitgerät anschaffen will, sollte als auch das nötige Kleingeld besitzen. Wann – und ob – der vertikale Fernseher auch in anderen Ländern auf den Markt kommt, verrät Samsung derzeit noch nicht. (red, 30.4.2019)