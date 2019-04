EU-Milliardenstrafe belastet Google-Quartalszahlen

Weil er marktbeherrschende Stellung missbrauchte muss der Konzern 1,5 Milliarden Euro zahlen – Aktie fällt

Bangalore – Eine Milliardenstrafe der EU-Wettbewerbsbehörde hat dem Google-Mutterkonzern Alphabet das erste Quartal verhagelt. Der Gewinn des US-Technologieriesen brach um fast 29 Prozent auf 6,7 Milliarden Dollar ein, wie der Suchmaschinenbetreiber am Montag mitteilte. Den Umsatz baute Alphabet zwar um 16,7 Prozent auf 36,34 Milliarden Dollar aus, der Konzern verfehlte damit aber die Erwartungen der Analysten. Die Aktien rutschten nach Börsenschluss in New York um vier Prozent ab.

1,5 Milliarden Euro Strafe

Weil Google seine beherrschende Stellung auf dem Markt für Online-Werbung missbraucht haben soll, verhängte die EU-Kommission im März eine Geldbuße von umgerechnet 1,5 Milliarden Euro. Es war bereits die dritte Strafe, die die Behörde dem US-Internetriesen auferlegte. (Reuters, 29.4.2019)