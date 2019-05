Worauf es beim Laufen wirklich ankommt

foto: thomas rottenberg

Zurück zum Ursprung also. Schließlich geht es hier ums Laufen für jedermann und jederfrau. Ob es, fragte letzte Woche prompt eine Leserin, denn wirklich falsch sei, einfach nur zu laufen. Sie meine, schrieb sie, das absolut ernst. Nicht nur hier, sondern überall, wo es um das L-Wort gehe, werde Laufen zur Wissenschaft. Zum Spielfeld von Expertinnen und Auskennern jedweder selbst- oder fremdattestierten Qualifikation, die dem Publikum, aber vor allem dem anderen (natürlich ahnungslosen) Experten, ex cathedra die einzig gültige Laufwahrheit predigen. Anderes sei grundsätzlich falsch. Verwerflich. Schädlich. Also abzulehnen und als Irrglaube anzuprangern.

Auf so eine Frage kann man im Grunde mit einem einzigen Satz antworten. Blöderweise ist der ein Werbeclaim. Egal: Just do it.