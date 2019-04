FPÖ Mariahilf lässt über Aussehen von Politikerinnen abstimmen

Facebook-Posting über Grünpolitikerinnen im Heimatbezirk von EU-Spitzenkandidat Harald Vilimsky sorgt für Empörung

Die Bezirksorganisation der FPÖ Mariahilf lässt Facebook-Nutzer über die Attraktivität zweier grüner Politikerinnen abstimmen. "Welche grüne Spitzenpolitikerin ist attraktiver", fragt die Partei. Zur Abstimmung stehen dann die EU-Listenzweite Sarah Wiener und die Wiener Vizebürgermeisterin Maria Vassilakou. Bei beiden wurden absichtlich unvorteilhafte Fotos ausgesucht.

foto: faksimilie/facebook

Sexistische Kommentare

Auf Twitter verteidigte der geschäftsführende Bezirksparteiobmann Leo Kohlbauer die Aktion. Er gab an, es "ginge um Inhalte, was aus dem Posting klar hervorgeht", und zwar "um den Radweg und die Kochshow". Der Bezirkspartei steht offiziell Harald Vilimsky vor, der EU-Spitzenkandidat der Freiheitlichen. In den Kommentaren unter dem Facebook-Posting finden sich zahlreiche sexistische und beleidigende Äußerungen.

Die FPÖ Mariahilf war durch ihre Facebook-Aktivitäten bereits mehrfach in die Schlagzeilen geraten. Sie hatte etwa behauptet, dass Teilnehmer einer regierungskritischen Demonstration die Rettung blockiert haben sollten. Das dementierten sowohl Polizei als auch Berufsrettung. (red, 29.4.2019)