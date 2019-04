Ajax gegen Tottenham bereit für nächsten Coup

Amsterdamer strotzen vor CL-Halbfinal-Hinspiel vor Selbstvertrauen. Tottenham soll am Weg zum Titelgewinn nur Zwischenstation sein

Liveticker: Tottenham vs. Ajax Amsterdam, Di., 21 Uhr

Amsterdam/Berlin – Das Selbstvertrauen ist riesig, der Traum vom Titel lebt: Die jungen Wilden von Ajax Amsterdam gehen nach zuletzt furiosen Auftritten gegen Europas Topteams mit breiter Brust ins Halbfinale der Champions League. Das Hinspiel am Dienstag bei Tottenham Hotspur (21.00 Uhr/Sky und DAZN) soll nur eine weitere Zwischenstation auf dem Weg nach ganz oben sein.

Sehr optimistischer Joker

"Ja, Ajax ist bereit für den großen Coup", sagte Klaas-Jan Huntelaar der Welt am Sonntag. Für den früheren Stürmer von Schalke 04 wäre der Finalerfolg am 1. Juni in Madrid durchaus eine logische Folge. "Wenn wir weiter unser Spiel so wie bisher durchziehen, wird sich dieser Traum ganz sicher erfüllen", sagte der 35-Jährige, der meist nur noch als Joker zum Einsatz kommt.

Ajax-Keeper Andre Onana ist davon überzeugt, dass die Erben von Johan Cruyff auch in London wieder mit großer Leichtigkeit auftreten können. "Wir haben einen Vorteil, wir haben etwas, das für uns arbeitet: Das ist der Fakt, das wir keinen Druck haben und nichts verlieren können", sagte der Kameruner Keeper.

Rekord: 160 Saison-Treffer

In der Tat hat der niederländische Rekordmeister alle Erwartungen übertroffen und ist nach den Siegen in der Champions League über Real Madrid und Juventus Turin auch in der Liga als Tabellenführer und im Pokal als Finalist voll auf Kurs. Beim 4:2-Sieg gegen Vitesse Arnheim vor einigen Tagen erzielte das Team von Trainer Erik ten Hag wettbewerbsübergreifend seinen 160. Treffer in der laufenden Saison und knackte den 38 Jahre alten Rekord von Liga-Rivale AZ Alkmaar.

Hilfreich dabei ist die klare Ausrichtung auf dem Platz. "Für uns zählt nur eins: Wir wollen den Gegner dominieren, wir wollen immer gewinnen", sagte Huntelaar, für den der Chef-Coach einen maßgeblichen Anteil am Höhenflug hat: "Wenn es bis zur Pause mal nicht so läuft, hat der Trainer immer Lösungen, damit wir es in der zweiten Halbzeit besser machen."

"Wenn wir unsere höchstes Niveau erreichen, ist Tottenham ein Gegner, der uns liegen kann", sagte Lasse Schöne. Der Däne ist mit 32 Jahren älteste Stammkraft von Ajax. Gemeinsam mit Jungstar Frenkie de Jong organisiert er das Mittelfeld. Der Erfolg komme nicht von irgendwo, betonte Schöne. "Das ist nicht nur passiert. Wir sind gewachsen. Und nun fühlen wir, dass wir auch das Finale erreichen können."

Gute Mischung

Stehen der im Sommer zum FC Barcelona wechselnde de Jong oder der 19-jährige Kapitän Matthijs de Ligt im Rampenlicht, ist es nicht nur die junge Welle, die Ajax in der Königsklasse so weit gespült hat. Im vergangenen Sommer, so berichtete Trainer Erik ten Hag, wurde nach dem verpassten Meistertitel festgestellt, dass Erfahrung fehlt. Geholt wurden deshalb Daley Blind (29) und Dusan Tadic (30). Beide sind Stützen des nun für Aufsehen sorgenden Teams.

"Wir wollen schönen, attraktiven Fußball spielen. So, wie es Johan Cruyff gefallen hätte", sagte Edwin van der Sar. Der nunmehrige Generaldirektor des Clubs war bei den großen Erfolgen Mitte der 1990er-Jahre im Tor dabei. Nun muss er die Mannschaft im Sommer wohl erneut formen. Neben de Jong dürfte auch de Ligt wechseln, Donny van de Beek, Hakim Ziyech oder David Neres sind weitere hoch gehandelte Aktien. Auch van der Sar könnte den Club verlassen. Manchester United möchte ihn offenbar als Geschäftsführer engagieren.

"Schlüsselspieler werden gehen. Es ist heutzutage unmöglich, eine Mannschaft wie unsere zusammenzuhalten", wusste ten Hag. Die "finanziellen Muskeln" der Clubs der kleineren Ligen würden im Vergleich zu den Topligen "Jahr für Jahr schwächer werden".

Tottenhamspieler mit Ajax-Vergangenheit

Vier Akteure, die Ajax in der Vergangenheit auf die Insel verkauft hat, sind bei Tottenham dabei. Christian Eriksen, Toby Alderweireld und Jan Vertonghen werden Dienstag von Beginn an erwartet, dazu kommt noch Davinson Sanchez. Für den Dänen Eriksen ist es ein Wiedersehen "wie im Märchen". Eric Dier sah Tottenham deshalb gut gerüstet. "Wir kennen sie, weil einige von uns bei Ajax waren. Sie verdienen es, im Halbfinale zu stehen. Wir wissen, dass es schwer wird", sagte Englands Internationaler.

Coach ten Hag kann am Dienstag fast aus dem Vollen schöpfen. Lediglich Rechtsverteidiger Noussair Mazraoui ist fraglich. Der 21-Jährige hatte sich im Viertelfinale gegen Juve eine Knöchelverletzung zugezogen.

Sorgenfalten bei Spurs

Bei Gegner Tottenham lief es zuletzt nicht mehr so gut. Das Team von Trainer Mauricio Pochettino verpatzte am Wochenende die Generalprobe für die Königsklasse und verlor in der Premier League das Londoner Derby gegen West Ham United mit 0:1 (0:0). Die Spurs verpassten damit, den dritten Tabellenplatz zu festigen.

Gegen Ajax geht die Mannschaft von Pochettino im neuen Stadion zudem sehr geschwächt ins Spiel. Mit Harry Kane (verletzt) und Heung-Min Son (gesperrt) fehlen die besten Torschützen der vergangenen Monate. (sid, 29.4.2019)

Mögliche Aufstellungen:

Tottenham: Lloris – Trippier, Vertonghen, Alderweireld, Rose – Sissoko, Wanyama – Eriksen, Alli, Lucas Moura – Llorente. – Trainer: Pochettino.

Amsterdam: Onana – Mazraoui (Veltman), de Ligt, Blind, Tagliafico – Schöne, de Jong – van de Beek, Ziyech, Neres – Tadic. – Trainer: ten Hag.