Offenbar militärisch ausgebildeter Weißwal vor Norwegen aufgetaucht

Der Beluga trug eine Art Geschirr und steuerte gezielt Fischerboote an. Experten gehen davon aus, dass er einem russischen Militärprogramm entstammt

Fischer sind vor der Küste Norwegens auf einen Weißwal gestoßen, der womöglich militärisch trainiert und ausgerüstet wurde. Das Tier, das eine Art Geschirr trug, sei vergangene Woche aufgetaucht und habe mehrere Fischerboote angesteuert. Meeresbiologen nehmen an, dass der Beluga von der russischen Marine ausgebildet wurde.

foto: ap/joergen ree wiig Der Weißwal, auch Beluga genannt, vor der norwegischen Küste.

"Wir waren gerade dabei, Netze auszubringen, als wir den Wal zwischen unseren Booten bemerkten", sagte der Fischer Joar Hesten zum norwegischen staatlichen Rundfunk NRK. Er kam auf uns zu, und wir sahen, dass er so etwas wie ein Geschirr trug."

foto: ap/joergen ree wiig Nahaufnahme des Wals.

Zielstrebiger Wal

Der Beluga habe keinerlei Scheu gezeigt und sei gezielt auf die Boote zugeschwommen. Dann habe er immer wieder versucht, an Seilen und Riemen der Fischerboote zu ziehen. Das Geschirr am Körper des Tieres wirkte den Augenzeugenberichten zufolge wie eine Vorrichtung, an der Geräte angebracht werden können – etwa Kameras oder Waffen.

dagbladet Videoaufnahme von einem Fischerboot aus.

Der Wal ließ sich Hesten zufolge auch mit Futter anlocken und reagierte zahm auf den Kontakt mit Menschen. Dem Fischer gelang es, dem Tier das Geschirr abzunehmen, auf der Innenseite sei "St. Petersburg" vermerkt gewesen, so Hesten.

Militärisches Programm

Es sei bekannt, dass in Russland Wale zu Forschungszwecken in Gefangenschaft leben und manchmal auch wieder freigelassen würden, sagte Audun Rikardsen von der Arctic University of Norway in Tromsø zu NRK. Diese Tiere würden zurück in freier Wildbahn häufig Kontakt zu Booten und Menschen suchen.

foto: ap/joergen ree wiig Den Fischern gelang es, das Tier von seinem Geschirr zu befreien.

Rikardsen glaubt aber nicht, dass das nun gesichtete Tier aus einer wissenschaftlichen Einrichtung kommt. Er habe russische Kollegen kontaktiert, diese hätten nichts von laufenden Studien gewusst. "Sie sagten, das Tier stamme höchstwahrscheinlich vom Marinestützpunkt Murmansk."

foto: ap/joergen ree wiig Auf der Innenseite des Gurts sei "St. Petersburg" vermerkt gewesen, so der Fischer Joar Hesten.

"Assistenztiere" der Marine

Der Einsatz von Meeressäugern zu militärischen Zwecken ist alles andere als neu. Russland verfügte (wie etwa auch die USA) zu Zeiten des Kalten Krieges über ein umfangreiches militärisches Delfin-Programm. Die schlauen Tiere wurden vor allem zu Aufklärungszwecken ausgebildet – zur Suche nach Waffen, zum Patrouillieren vor Häfen und Schiffen, aber auch zur Begleitung von Tauchern. In den 1990er-Jahren löste Russland seine "Delfin-Einheit" nach eigenen Angaben auf.

2017 berichteten russische Medien, dass die Marine künftig Belugas, Delfine und Seehunde als "Assistenztiere" im arktischen Polarmeer einsetzen wolle. Demnach sollte geprüft werden, ob sich Belugas zur Bewachung und Verteidigung von Marinebasen eignen würden. Erste Versuche hätten jedoch gezeigt, dass sich Delfine besser trainieren ließen als Belugas. (red, 29.4.2019)