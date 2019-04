Karriereende: Philipp Schörghofer schnallt ab

36-jähriger RTL-Spezialist erklärte Rücktritt

Obertauern/Wien – Philipp Schörghofer hat am Montag im Zuge eines Pressetermins in Obertauern das Ende seiner aktiven Skikarriere verkündet. Der 36-jährige Salzburger galt als Riesentorlaufspezialist, seinen einzigen Weltcupsieg bei insgesamt sechs Podestplatzierungen in dieser Disziplin feierte er 2011 in Hinterstoder. Bei der WM 2011 in Garmisch-Partenkirchen holte er hinter Ted Ligety (USA) und Richard Cyprien (FRA) Bronze in seiner Paradedisziplin.

Knie- und Rückenprobleme machten dem Team-Weltmeister von 2013 (Schladming) zuletzt immer wieder zu schaffen, die abgelaufene Saison musste er wegen eines Bandscheibenvorfalls Ende Jänner vorzeitig beenden. (APA, red, 29.4.2019)