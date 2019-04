Was die Steuerreform wem bringt

Fünf Milliarden Euro soll die Senkung der Einkommensteuer und der Sozialversicherungsbeiträge kosten, 1,5 Milliarden die Unternehmensentlastung

Wien – Das Finanzministerium hat am Montag weitere Details zur geplanten Steuerreform mit einem Volumen von 6,5 Milliarden Euro bekanntgegeben. Demnach soll die Senkung der Sozialversicherungsbeiträge sowie der Einkommensteuer in Summe fünf Milliarden Euro kosten, also 75 Prozent des Volumens ausmachen. 1,5 Milliarden Euro entfallen demnach auf die Entlastung der Wirtschaft.

Nach STANDARD-Informationen wird die Körperschaftsteuer (KöSt) in zwei Etappen gesenkt. Im Jahr 2022 soll sie von 25 auf 23 Prozent sinken, im Jahr darauf auf 21 Prozent. Andere Varianten wie eine höhere Senkung der KöSt für nichtentnommene Gewinne oder ein nur 15-prozentiger Satz auf die ersten 100.000 Euro Gewinn wurden dem Vernehmen nach auf Drängen der Industrie wieder verworfen. Offiziell bestätigt ist dieser Teil aber noch nicht. Die Präsentation soll am Dienstag durch Finanzminister Hartwig Löger (ÖVP), seinen Staatssekretär Hubert Fuchs (FPÖ) sowie Kanzler Sebastian Kurz und Vizekanzler Heinz-Christian Strache erfolgen.

Untere Tarifstufen

Die Lohn- und Einkommensteuer soll, wie berichtet, ab dem Jahr 2021 gesenkt werden, betroffen sind dem Vernehmen nach die unteren drei Stufen (von 25, 32 und 42 Prozent auf 20, 30 und 40). Das Finanzministerium gibt die Entlastung nach Einkommensgruppen folgendermaßen an:

Gerechnet sind diese Beispiele laut dem Ressort inklusive der angekündigte Senkung der Sozialversicherungsbeiträge. Diese soll bereits im kommenden Jahr in Kraft treten und rund 700 Millionen Euro ausmachen.

Dem Vernehmen nach sind auch Erleichterungen bei der Absetzbarkeit von Arbeitszimmern geplant sowie (in zwei Schritten) eine Ausweitung der Grenze für die Absetzung geringwertiger Wirtschaftsgüter von 400 auf 1.000 Euro. Außerdem geplant: die Möglichkeit für Unternehmen, bis zu zehn Prozent ihres Gewinns steuerfrei an Mitarbeiter auszuschütten (maximal 3.000 Euro pro Person und Jahr).

6,5 Milliarden Euro

Im Wahljahr 2022 soll die Steuerreform 6,5 Milliarden Euro kosten, also zwei Milliarden mehr als ursprünglich angekündigt. Finanzieren wollen ÖVP und FPÖ die Reform nach den bisherigen Plänen weitgehend ohne neue Steuern: 2,2 Milliarden hat die Regierung im Finanzrahmen bereits für die Steuerreform eingeplant, auch der für 2022 eigentlich vorgesehene Budgetüberschuss fällt nun der Entlastung zum Opfer (stattdessen wird ein Nulldefizit angepeilt).

Der Rest auf die 6,5 Milliarden Euro soll durch zusätzliche Einsparungen hereinkommen. Im EU-Stabilitätsprogramm ist die Rede davon, dass die Ausgaben quer über alle Ressorts um ein Prozent sinken sollen. Außerdem hat die Koalition am Wochenende angekündigt, bei den Budgetverhandlungen im Sommer eine weitere Milliarde Euro einsparen zu wollen.

Die einzigen bisher bekannten Steuererhöhungen sind 200 Millionen Euro, die durch eine Online-Werbeabgabe sowie durch das Schließen von Steuerlücken bei der Einfuhrumsatzsteuer hereinkommen sollen ("Digitalsteuer"). (go, APA, 29.4.2019)