Trainer verordnet Fair-Play: Leeds schenkt Aston Villa ein Tor

Als Gegner verletzt am Boden lag, spielte Bielsa-Elf Ball nicht ins Aus und erzielte ein Tor. Das wollte der Coach gutmachen – Ahnlicher Vorfall 2006 bei Ajax

Marcelo Bielsa trägt den Spitznamen "EL Loco", der Verrückte. Am Sonntag sorgte der Trainer von Leeds United für eine positiv verrückte Aktion. Der englische Zweitligist spielte gegen Aston Villa und ging in der 72. Minute in Führung. Beim Führungstreffer von Leeds gingen die Aston-Villa-Profis davon aus, dass die Gastgeber den Ball wegen einer Verletzung eines Spielers ins Out schießen würden und verzichteten deshalb auf Gegenwehr.

Anschließend kam es zu Tumulten und Leeds-Trainer Marcelo Bielsa ordnete an, den Gegner ein Tor erzielen zu lassen, was auch geschah. Einzig Pontus Jansson schien den Ausgleich verhindern zu wollen – vergebens.

Das Spiel endete schließlich 1:1. Beide Teams werden im Playoff um den Aufstieg in die Premier League kämpfen. Die beiden Fixaufsteiger sind Norwich City und Sheffield United.

Vertonghen lässt grüßen

Wer jetzt denkt: "Hätte Leeds den Ball ins Out gespielt, hätte man sich den Ärger erspart", der sei an das Spiel Ajax Amsterdam gegen SC Cambuur im Jahr 2006 erinnert. Da hatte sich ein Ajax-Spieler verletzt und Cambuur spielte den Ball ins Toraus, um eine Behandlungspause zu ermöglichen. Nach dieser wollte Jan Vertonghen den Ball zum Gegner zurückspielen, das Problem: Er trug den Pass zum Gegner etwas zu hoch an, überhob den Tormann der Gäste und erzielte somit ein Tor. Cambuur war erzürnt, Vertonghen sichtlich peinlich berührt. Als Wiedergutmachung gewährte Ajax Cambuur wie Leeds Aston Villa freies Geleit zum Tor. (red, APA, 28.4.2019)