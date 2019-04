Einwanderungsland Österreich: Gegen die Endzeitstimmung und Wunsch nach Heimeligkeit

Gegen die Endzeitstimmung

Der Zeitpunkt für Vizebürgermeister Nepps Posting gegen kopftuchtragende Mütter im Wiener Türkenschanzpark erscheint nicht zufällig gewählt. Auch Vizekanzler Straches Verteidigung des identitären Begriffs "Bevölkerungsaustausch" in einem Krone-Interview passt ins Bild: In der FPÖ will man die unter Druck getätigten Distanzierungen von rechtsextremer Gesinnung wettmachen. So will man die Kernwählerschaft bei der Stange halten.

Damit jedoch wird dem Publikum weit über diese Kreise hinaus Sand in die Augen gestreut. Denn Strache und Nepp sind nicht irgendwer. Als Verantwortung tragende Politiker reden sie hier vielmehr der Vorstellung das Wort, die heimische Bevölkerung unterliege einem fatalen Schrumpfungsprozess und in den städtischen Grünräumen manifestiere sich eine hinterrücks eingeschlichene Türkenbelagerung. Der republikanische Gedanke, dass viele Einwanderer inzwischen Österreicher und damit den "Heimischen" zuzuzählen sind, geht so völlig verloren.

Stattdessen werden eine Endzeitstimmung und die Grundlage für Überfremdungsängste transportiert – sowie, daran anschließend, eine falsche Nostalgie: Als Alternative zur Gesellschaft, wie sie heute ist, wird vielfach ein Österreich wie "vor 30" oder "vor 50 Jahren" imaginiert. Da ist die Erinnerungsspanne offenbar zu kurz: Vor 30 Jahren waren die Gastarbeiter, vor 50 Jahren Flüchtlinge aus der Tschechoslowakei in aller Munde. (Irene Brickner, 28.4.2019