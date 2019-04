Robert Zulj schießt den HSV von Aufstiegsplätzen

Tor und Assist bei 2:0-Sieg von Union im direkten Duell. Auch Hinterseer und Zulechner treffen

Gleich drei Österreicher sind am Sonntag in der 2. deutschen Fußball-Liga als Torschützen in Erscheinung getreten. Robert Zulj erzielte beim 2:0-Heimsieg von Union Berlin gegen den Hamburger SV in der 46. Minute den Führungstreffer und bereitete das 2:0 durch Grischa Promel vor (84.).

Der Hauptstadt-Club, bei dem neben Zulj auch Christopher Trimmel durchspielte, überholte den HSV und liegt nun auf Relegationsplatz drei. Die viertplatzierten Hamburger müssen nach sechs Spielen ohne Sieg in Folge mehr denn je um die sofortige Rückkehr in die Bundesliga bangen.

18. Saisontreffer für Hinterseer



Beim 3:2-Heimsieg von Erzgebirge Aue über Bochum schoss Philipp Zulechner in der siebenten Minute das 1:0, musste aber in der 23. Minute verletzt ausgetauscht werden. Lukas Hinterseer gelang in der 44. Minute das erste Tor der Gäste und ist mit 18 Liga-Treffern Zweiter in der Torschützenliste. (APA, sid, 28.4.2019)