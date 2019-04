"New York Times" entschuldigt sich für antisemitische Karikatur

Israels Ministerpräsident als Blindenhund mit Davidstern am Halsband führt blinden Trump mit Kippa war "ein Fehler", reagiert die US-Tageszeitung auf Twitter.

Israels Ministerpräsident Benjamin Netanjahu als Blindenhund mit Davidstern am Halsband, der einen blinden Trump mit Kippa führt: Diese Karikatur war letztlich selbst der "New York Times" zuviel: Per Twitter entschuldigte sich die Redaktion. Die Zeichnung sei antisemitisch und "beleidigend": "Es war ein Fehler, sie zu veröffentlichen", teilten die Verantwortlichen mit.

Die Zeichnung war in der internationalen Printausgabe vom Donnerstag erschienen. (red, 28.4.2019)