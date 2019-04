750.000 sahen Stefan Petzner bei "Dancing Stars" nicht ausscheiden

Wieder niedrigste Punkte von Juroren, aber Virginia Ernst musste die Show verlassen

Wien – Die Begeisterung der Juroren über die Tänze Stefan Petzners bei "Dancing Stars" hält sich weiterhin in Grenzen, das Publikum gleicht das aus: Der Ex-Politiker kam am Freitag in die nächste Runde, obwohl er wieder von den Juroren mit der niedrigsten Punkteanzahl von allen bewertet wurde. Damit ist Petzner im Halbfinale, Kandidatin Virginia Ernst musste die Show verlassen. Im verbleibenden Kreis sind Michael Schottenberg, Lizz Görgl, Nicole Wesner und Stefan Petzner.

Die Zuschauer daheim verfolgten den Wettbewerb bis zum Schluss: 750.000 waren bei der Show dabei, 784.000 wollten das Voting sehen. (red, 28.4.2019)