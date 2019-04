Südkoreanische Stürmer kam in 18 Partien auf zwei Tore und zwei Assists

Salzburg – Hwang Hee-chan kehrt nach Saisonende vom deutschen Fußball-Zweitligisten Hamburger SV zu Red Bull Salzburg zurück. Das gaben die "Bullen" am Sonntag bekannt. Der südkoreanische Stürmer spielt in dieser Saison leihweise bei den Hamburgern, für die er es in 18 Liga-Partien auf je zwei Tore und Assists brachte. (APA, 28.4.2019)