Maduro feiert Venezuelas Austritt aus Staatenbund OAS

"US-Ministerium der Kolonien"

Caracas – Der venezolanische Staatschef Nicolás Maduro hat den Austritt seines Landes aus der Organisation Amerikanischer Staaten (OAS) gefeiert. "Das Volk feiert unseren endgültigen Austritt aus dem US-Ministerium der Kolonien: der OAS", schrieb der Präsident am Samstag auf Twitter.

"Venezuela ist frei und unabhängig." Am 27. April 2017 hatte Maduros Regierung den Austritt aus der OAS eingeleitet. Der Prozess dauert zwei Jahre. Die sozialistische Regierung hält den Staatenbund für ein Instrument der USA, um ihren Einfluss in der Region zu sichern.

Rückkehr nach Caracas

Die regierungstreuen Diplomaten bei der OAS kehrten nach Caracas zurück. Allerdings wird Maduros Regierung von vielen Staaten der Region nicht mehr anerkannt. Der selbst ernannte Interimspräsident Juan Guaidó will in der OAS bleiben und hat bereits einen Botschafter ernannt.

Guaidó schwor am Samstag die so genannten Komitees für Hilfe und Freiheit auf den Kampf gegen die Regierung ein. In diesen Gruppen sollen sich die Oppositionsanhänger in ihren Wohnvierteln und Betrieben organisieren.

Guaidó will mit seiner "Operation Freiheit" wieder Bewegung in den seit Jänner andauernden Machtkampf in Venezuela bringen. Für den 1. Mai hat er zu einer Großdemonstration aufgerufen, um den Druck zu erhöhen und Maduro aus dem Amt zu drängen. (APA, 27.4.2019)