Bottas mit Pole in Baku, Favorit Leclerc baut Unfall: "Ich bin so dumm"

Zweiter Hamilton macht erste Startreihe für Mercedes perfekt. Vettel Dritter, Teamkollege früh out

Baku – Valtteri Bottas startet zum zweiten Mal in Folge aus der Pole-Position in einen Formel-1-Grand Prix (Sonntag, 14:10 live auf ORF eins). Der Finne setzte sich am Samstag im nach Unfällen sehr lange dauernden Qualifying von Baku mit Streckenrekord (1:40,495 Min.) 0,059 Sek. vor seinem Mercedes-Teamkollegen Lewis Hamilton durch. Der beste Ferrari wurde mit Sebastian Vettel an Bord nur Dritter, Max Verstappen im Red Bull Vierter.

Unfallreiche Tage

Ferrari war nach den Freien Trainings Favorit gewesen. Jungstar Charles Leclerc, der sowohl am Freitag als auch am Samstag voran gewesen war, schied nach einem selbst verschuldeten Unfall im Q2 aber vorzeitig aus dem Rennen um die Pole aus. Der junge Monegasse krachte am Samstag nach einem Fahrfehler in die Streckenbegrenzung von Kurve acht und musste aus dem stark beschädigten Auto aussteigen. "Ich bin so dumm, ich bin so dumm", schimpfte Leclerc mehrmals.

Danach musste das Qualifying wie schon im Q1, in dem die erste Einheit nach einem Unfall von Williams-Fahrer Robert Kubica für 30 Minuten unterbrochen worden war, erneut für längere Zeit gestoppt werden. Leclerc hatte in Baku sowohl am Freitag als auch am Samstag Trainings-Bestzeit erzielt.

Mercedes der lachende Sieger

Durch die vielen Verzögerung wurde es auf der Strecke zunehmend kälter, was Mercedes half. Die dritte Startreihe teilen sich Sergio Perez (Racing Point) und Daniil Kwjat (Toro Rosso). Für Bottas war es die insgesamt achte Pole, zum bereits 60. Mal stehen zwei Mercedes in der ersten Reihe eines Formel-1-Rennens. (APA, 27.4.2019)

Endstand des Qualifyings für den Formel 1-Grand Prix von Aserbaidschan

1. Valtteri Bottas (FIN) Mercedes 1:40,495 Min.

2. Lewis Hamilton (GBR) Mercedes +0,059 Sek.

3. Sebastian Vettel (GER) Ferrari +0,302

4. Max Verstappen (NED) Red Bull +0,574

5. Sergio Perez (MEX) Racing Point +1,098

6. Daniil Kwjat (RUS) Toro Rosso +1,186

7. Lando Norris (GBR) McLaren +1,391

8. Antonio Giovinazzi (ITA) Alfa Romeo +1,929

9. Kimi Räikkönen (FIN) Alfa Romeo +2,573

10. Charles Leclerc (MON) Ferrari 1:41,426

11. Carlos Sainz Jr. (ESP) McLaren 1:42,398

12. Daniel Ricciardo (AUS) Renault 1:42,477

13. Alexander Albon (THA) Toro Rosso 1:42,494

14. Kevin Magnussen (DEN) Haas 1:42,699

15. Pierre Gasly (FRA) Red Bull 1:41,335

16. Lance Stroll (CAN) Racing Point 1:42,630

17. Romain Grosjean (FRA) Haas 1:43,407

18. Nico Hülkenberg (GER) Renault 1:43,427

19. George Russell (GBR) Williams 1:45,062

20. Robert Kubica (POL) Williams 1:45,455