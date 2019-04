Gefühlvoller Arnautovic-Assist bei West Ham-Sieg über Tottenham

ÖFB-Teamspieler sorgt für erste Niederlage der Spurs im neuen Stadion

London – Eine gefühlvolle Flanke von Österreichs Fußball-Teamspieler Marko Arnautovic hat West Ham United am Samstag im Londoner Derby den Weg zum 1:0-(0:0)-Sieg bei Tottenham geebnet. Michail Antonio verwertete den Assist in der 67. Minute von rechts außen mustergültig und sorgte so für die erste Niederlage der "Spurs" in deren neuem Stadion.

Die Spurs sind zwar mit 70 Punkten weiter Tabellendritter der Premier League. Die Verfolger Chelsea (67) und Arsenal (66) könnten aber mit Siegen am Sonntag herankommen. Die Niederlage war für Tottenham zugleich eine verpatzte Generalprobe für das Hinspiel gegen Ajax Amsterdam im Champions-League-Halbfinale am Dienstag. (APA, 27.4.2019)