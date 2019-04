Das sind die bisher besten Smartphones des Jahres

"The Guardian" vergleicht die hochklassigen Modelle von Huawei, Samsung und Google

Wer ein neues Smartphone benötigt, steht oft vor einer schwierigen Entscheidung. Zu viele Anbieter, Modelle und Preisklassen stehen zur Auswahl. Ein Guide kann in dieser Situation helfen, wie ihn etwa der "Guardian" zuletzt veröffentlicht hat. Das Huawei P30 Pro geht dabei als Gewinner der Rangliste hervor. Ausschlaggebend sei die Kombination aus Leistung, Akkudauer, Design und Kamerasystem mit Zehnfach-Zoom gewesen. 900 Euro kostet das neue Flaggschiff von Huawei. "Der STANDARD" testete dieses Smartphone Anfang April.

foto: standard/pichler Das "Huawei P30 Pro" ist Ranglistensieger.

Das Apple iPhone XS ist das beste iPhone und Gesamtzweiter. Gelobt wird unter anderem das beste Gesichtserkennungssystem (Face ID) und das duale Kamerasystem. Preis (rund 1000 Euro) und Akkudauer seien ein Minuspunkt. Das beste Android-Smartphone, Google Pixel 3, nimmt Platz drei ein. Mit den Abmessungen 145,6 mal 68,2 mal 7,9 Millimetern sei es das beste kleinere Smartphone.

foto: apa/afp/timothy a. clary Google Pixel 3

Platz vier geht an das OnePlus 6T, das mit rund 600 Euro preiswerteste Modell. Wermutstropfen sei die "gute, aber nicht großartige" Kamera. Wer aber ein hochklassiges Handy der mittleren Preiskategorie will, sei hier richtig. Apple iPhone XR, Apple iPhone XS Max, Samsung Galaxy S9, Samsung Galaxy S10 Plus, Samsung Galaxy Note 9, Huawei Mate 20 Pro, Honor View20, Google Pixel 3 XL und Xiaomi Mi Mix 3 erhalten ehrenhafte Erwähnungen.

foto: reuters/carlo allegri OnePlus 6T

Abgeraten wird hingegen vom Kauf der Smartphones Nokia 8 Sirocco, Razer Phone 2, Sony Xperia XZ3 und LG G7. (red, 27.4.2019)