Die Faszination Japans und das Callgirl Chloe: Die TV-Tipps für Samstag, 27. April

Sachalin – Russlands Insel zwischen den Welten, Harry und Sally, Der Auftragslover und Die Royal Tenenbaums – mit Radiotipps

6.00 THEMENTAG

Faszination Japan 3sat widmet den ganzen Samstag Japan. Der Sendungsreigen reicht über Das perfekte Sushi (8.10), zubereitet vom ältesten Drei-Sterne-Koch der Welt, über Japan von oben in fünf Teilen (ab 13.20) bis zu den Spielfilmen Kirschblüten und rote Bohnen (20.15) und Like father, like son (22.05). Bis 6.15 (Sonntag), 3sat

16.35 MAGAZIN

Stadt Land Kunst: Hawaii Drei Beiträge zu der mythischen Insel im Pazifik mit Fokus auf den Schriftsteller Jack London, das "Königreich in Amerika" und die (gar nicht so) leichten Mädchen von Honolulu.

Bis 17.15, Arte

18.00 MAGAZIN

Bürgeranwalt Ein junger Mann mit Trisomie 21 ist an Krebs erkrankt, dennoch gewährt ihm die Krankenkasse keinen Aufenthalt in der Rehaklinik. Auch die Kosten eines Computers für einen ALS-Patienten will die Krankenkasse nicht übernehmen. Außerdem: Mieter haben Ärger mit der Genossenschaft. Bis 19.00, ORF 2

19.30 DOKUMENTATION

Sachalin – Russlands Insel zwischen den Welten Die Insel Sachalin liegt zwischen den Welten: zwischen Russland und Japan, zwischen Tradition und Moderne. Bis 20.15, Arte 20.15 NEW-YORK-KOMÖDIE 1

Harry und Sally (When Harry Met Sally, USA 1989, Rob Reiner) Eine eigene Tafel weist im legendären Katz's Deli an der New Yorker Lower East Side auf jenen Tisch hin, an dem Meg Ryan einen Orgasmus vortäuschte. Mit Harry und Sally schuf Rob Reiner eine der quintessenziellen Romcoms der 80er-Jahre. Bis 21.45, ZDF neo

filme und politik

20.15 DOKUMENTATION

Tutanchamun, Neues aus dem Grab Über 5000 Objekte umfasst der sagenhafte Schatz des Tutanchamun, der 1922 entdeckt wurde. Ein Jahrhundert danach gibt der Schatz die Spuren einer geheimnisvollen Pharaonin preis. Bis 21.45, Arte

22.50 AGENTENTHRILLER Der Mann, der niemals lebte (Body of Lies, USA/GB 2008, Ridley Scott) Leonardo DiCaprio als CIA-Agent im Kampf gegen den Terror im Nahen Osten. Regiekönner Ridley Scott (Blade Runner) setzt auf knappe Dialoge und konzise Action. Die Rechnung geht auf. Bis 1.20, Puls 4

23.40 KOMÖDIE

Der Auftragslover (L'Arnacoeur, F/MC 2010, Pascal Chaumeil) Alex (Romain Duris) wird als Auftragslover engagiert, um Frauen in unglücklichen Beziehungen die Augen zu öffnen. Sein jüngster Auftrag: die Hochzeit von Juliette (Vanessa Paradis) verhindern. Das reichte für etliche César-Nominierungen. Bekommen hat Pascal Chaumeils Komödie keinen. Bis 1.15, RBB

23.45 NEW-YORK-KOMÖDIE 2

Die Royal Tenenbaums (The Royal Tenenbaums, USA 2011, Wes Anderson) Eine dysfunktionale New Yorker Familie als Hort exzentrischen Humors. Mit einem formidablen Cast von Gene Hackman und Anjelica Huston bis Owen Wilsen brachte Wes Anderson 2011 seine wunderbare Familiensaga ins Kino. Bis 1.25, Servus TV

23.55 KRIMI

Sherlock – Ein Skandal in Belgravia Benedict Cumberbatch als Meisterdetektiv im Auftakt zur zweiten Staffel der gerühmten britischen Krimireihe. Bis 1.25, ARD

0.25 THRILLER

Chloe (USA/CDN/F 2009, Atom Egoyan) Hat der Ehemann eine Affäre? Frauenärztin Catherine (Julianne Moore) setzt das Luxuscallgirl Chloe (Amanda Seyfried) an, um den Gatten (Liam Neeson) auf die Probe zu stellen. Der Kanadier Atom Egoyan lotet in seinem Remake des französischen Thrillers Nathalie vertrackte menschliche Beziehungen aus. Bis 1.50, MDR