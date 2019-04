Quiz: Was wissen Sie über Alkohol?

Noch ein Quiz aus dem Gesundheitsressort:

Von 20. Mai bis 26. Mai 2019 findet in allen Bundesländern die 2. Österreichische Dialogwoche Alkohol statt. Ziel der Initiative ist es, sachlich und offen über Alkohol, seine Wirkung und Risiken zu informieren – ohne zu moralisieren oder zu verurteilen. Dazu gibt es ein breites Angebot an unterschiedlichen Veranstaltungen in ganz Österreich: von Vorträgen und Workshops über Theater und Kabarett bis zu Diskussionen und Jugendevents. Nähere Infos unter www.dialogwoche-alkohol.at