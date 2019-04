Polizei fand Waffen und Drogen in Vereinslokal von Rapid-Fans

Auch verbotene pyrotechnische Gegenstände entdeckt – Mieter angezeigt

Wien – In einem Vereinslokal von Fußballfans in Wien-Penzing sind Donnerstagmittag Drogen, Waffen und verbotene pyrotechnische Gegenstände entdeckt worden. Der Mieter der Räumlichkeiten wurde angezeigt, die illegalen Gegenstände sichergestellt, berichtete die Polizei am Freitag.

apa/lpd wien Die Polizisten fanden eine größere Menge Marihuana, das in Papiersäcken und vakuumiert in Blechdosen verpackt war.

Beamte der Polizeiinspektion Linzer Straße bemerkten starken Cannabis-Geruch, der aus dem Keller des Mehrparteienhauses in der Cumberlandstraße kam und holten sich aufgrund des Verdachts auf Drogen von der Staatsanwaltschaft eine Anordnung zur Hausdurchsuchung. Die Polizisten fanden daraufhin eine größere Menge Marihuana, das in Papiersäcken und vakuumiert in Blechdosen verpackt war. Auch Drogenutensilien wie etwa eine Waage wurde entdeckt.

apa/lpd wien Auch verbotene pyrotechnische Gegenstände...

apa/lpd wien ... wurden entdeckt.

In dem Lokal der Rapid-Fans befand sich auch eine Gaspistole, ein Baseballschläger und die verbotenen "Knatterpatronen". In den Räumlichkeiten hielt sich niemand auf.

apa/lpd wien Der Mieter erhielt auch eine Anzeige nach dem Waffengesetz.

Der Mieter, ein 28-jähriger Österreicher, wurde ausgeforscht und angezeigt. Gegen ihn bestand bereits ein aufrechtes Waffenverbot. Der Mann erhielt deshalb eine Anzeige nach dem Waffengesetz, dem Suchtmittelgesetz sowie dem Wiener Veranstaltungsstättengesetz. (red, APA, 26.4.2019)