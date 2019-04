Salzburger Polizei beschlagnahmte südlich von Wien 19 Kilo Heroin

Suchtgift hätte am Schwarzmarkt bis zu acht Millionen Euro einbringen können – Zwei Dealer festgenommen

Salzburg – Die Salzburger Polizei hat vor vier Wochen bei einem fingierten Drogengeschäft in einer Ortschaft südlich von Wien 19 Kilo hochwertiges Heroin beschlagnahmt. Zwei Dealer wurden festgenommen, die in Österreich große Mengen an Heroin zum Kauf angeboten haben sollen. Das Suchtgift war ausgesprochen rein und hätte gestreckt im Straßenverkauf bis zu acht Millionen Euro einbringen können, sagte eine Polizeisprecherin am Freitag.

Die Tatverdächtigen, zwei in Deutschland lebende Türken im Alter von 38 und 55 Jahren, wurden laut Medienberichten in die Justizanstalt Salzburg gebracht und sitzen inzwischen in Wiener Neustadt in U-Haft. (APA, red, 26.4.1019)