CIA postet auf Instagram

Account ging am Donnerstag online. Ziel sei mehr Transparenz

Soziale Medien geben Einblick in die Welt der User. Ein Geheimdienst passt da auf den ersten Blick nicht herein. Der US-Auslandsgeheimdienst CIA hat am Donnerstagnachmittag trotzdem einen Instagram-Account eröffnet, wie "engadget" berichtet. Der erste Beitrag zeigt einen vermeintlichen Agentenschreibtisch. Titel: "I spy with my little eye". Die Aufmachung – unter anderem ist eine Perücke und ein Top-Secret-Sackerl zu sehen – lässt auf eine gestellte Szene schließen.

Der erste CIA-Beitrag auf Instagram.

Der oft kritisierte Geheimdienst wolle mit dem Account transparenter wirken, wird CIA-Chefin Gina Haspel von cnet.com zitiert. "Wir wollen so transparent wie möglich sein, aber gleichzeitig alle Geheimnisse schützen, die wir schützen müssen". Auf Twitter ist die CIA bereits. Dort folgen ihr bereits 2,58 Millionen Leute. Auf Instagram sind es bisher rund 14200 Personen. (red, 26.4.2019)