Partyplan fürs Wochenende: Daham oder nach Krems fahrn? Qual der Wahl!

Zu Electric Spring und Donaufestival kommt auch noch die Nightline des Crossing Europe – es drängt sich im Wettbewerb der Partyanbieter

Freitag, 26.4.

Zumindest für die Wiener steht ein Entscheidungswochenende an. Daham statt Krems fahrn? Hip-Hop statt Hausswolff? Gratis statt bezahlen? Richtig, es geht um die Qual der Wahl zwischen dem Electric Spring im Museumsquartier und dem niederösterreichischen Donaufestival. Die meisten werden diese Frage mit Hilfe des einzig relevanten Partyparameters beantworten: "Was machen meine Freunde?"

Der Hausverstand tendiert ja zum zweiten und letzten Tag des Electric Spring, denn das Donaufestival kann man auch noch am Samstag und Sonntag sowie nächstes Wochenende heimsuchen. Zu hören gibt es im MQ heute, wie gesagt, Hip-Hop-Lastiges in großer Bandbreite – live von den Matriarchatsrapperinnen Klitclique bis zur Austro-Trap-Hoffnung mit Jazzhintergrund Keke. An den Decks hat es zum Beispiel Bassmusik, selektiert von der flexiblen Spinelly, oder auch heißen Dancehall von 3gga.

Natürlich entgehen einem dann eine Anna von Hausswolff oder feiner Anspruchstechno vom britischen Duo Giant Swan in Krems.

Es lässt sich heute auch gut in Linz aushalten, wo gerade das Crossing Europe Filmfestival stattfindet, das wie jedes anständige, ähm, Happening, auch eine sogenannte Nightline parat hat. Sozialporno-Beatmacher Kurt Razelli bestreitet diese heute.

Samstag, 27.4.

Das Electric Spring ist zu Ende, die Chancen für den alljährlichen Kremsausflug steigen also am Samstag. Es ist ein ausgezeichneter Donaufestival-Tag mit Metapop von LAFAWNDAH, schräg einfahrenden Fürchtdrones von N-Prolenta, der zerhäckselten Chorelektronik einer Holly Herndon oder dem musikalischem Afrofuturismus eines Khalab. All das sei wärmstens empfohlen, wenn auch den meisten dieser Sounds eine digitale Kälte innewohnt.

Ankathie Koi spielt einstweilen beim Crossing Europe in Linz auf.

In Wien wird in der Grellen Forelle mit Gast DVS1 beim Fishmarket geravt, im Celeste tingelt man bei Canyoudigit von Grime über Jungle bis zu Kwaito, also einer Housevariante aus Südafrika.

Auch der sogenannte Sound-Bahnhof bei der Endstation der 1er-Straßenbahn im Prater hat wieder Saison. (Amira ben Saoud, 26.4.2019)