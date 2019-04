Amazon Prime wird künftig kostenlos in einem Tag liefern

Unternehmen gab Pläne in Quartalsbericht bekannt – voraussichtlich vorerst nur in den USA

Für 69 Euro im Jahr bzw. 8 Euro im Monat verspricht Amazon neben seiner Streaming-Angebote den Versand von Artikeln innerhalb von zwei Tagen. Nun will der Online-Händler aufstocken – und kostenfrei innerhalb eines Tages liefern. Das wurde beim Quartalsbereich angekündigt.

Das Unternehmen legt hierfür 800 Millionen US-Dollar zur Seite. Das berichtet die Plattform "Mashable". Noch in den kommenden Monaten sollen alle Lieferungen erstmals früher erfolgen, schon jetzt ist das bei ausgewählten Produkten in bestimmten Städten in den Vereinigten Staaten so.

Vorerst nur in den USA

Anzunehmen ist, dass es das Angebot vorerst nur in den USA geben wird. Ob auch der deutschsprachige Raum noch heuer betroffen sein wird, ist unklar. Für Mitarbeiter von Amazons Lagerhallen dürfte das aber noch mehr Druck bedeuten – erst kürzlich hat "The Verge" recherchiert, dass das Unternehmen ungefähr zehn Prozent seiner Belegschaft im Jahr kündigt, weil die Arbeiter nicht produktiv genug seien. (red, 26.4.2019)