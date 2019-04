Ursula Stenzel empört über Armin Wolfs Vilimsky-"Verhör"

Die Wiener FPÖ-Stadträtin und ehemalige ORF-Moderatorin spricht von einer "Zumutung"

Wien/Paris – Empört über das Interview Armin Wolfs mit FPÖ-EU-Spitzenkandidat Harald Vilimsky zeigt sich die nichtamtsführende Wiener Stadträtin Ursula Stenzel (FPÖ) auf oe24.tv. Es sei "ungeheuerlich, ein Thema in einer Form zu bringen, die der FPÖ NSDAP- und 'Stürmer'-Nähe unterstellt", sagt Szenzel. Mit einem "solchen Verhörton" könne Wolf "ja in einem Volksgerichtshof auftreten".

Als sie beim ORF begonnen habe, hätte sie "so etwas – egal unter welchen Generalintendanten – nicht überlebt", meint die ehemalige "ZiB"-Moderatorin. Sie begann in den 70er-Jahren beim ORF und wechselte 1996 in die Politik, wo sie zunächst EU-Mandatarin und Bezirksvorsteherin der ÖVP war und 2015 zur FPÖ übertrat. (APA, 26.4.2019)