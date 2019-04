Jarosław Kaczyński fühlt sich von Homosexuellen bedroht

PiS-Chef sprach bei Konferenz "Pole sein – Ehre und Pflicht"

Warschau – Der Chef von Polens rechtsnationalistischer Regierungspartei "Recht und Gerechtigkeit" (PiS), Jarosław Kaczyński, hat Homosexuelle, die Geschlechterforschung und frühe Sexualaufklärung von Kindern als "Bedrohung" für sein Land bezeichnet. Sie bedrohten "die polnische Identität, die Nation, deren Existenz und damit auch den polnischen Staat", sagte Kaczynski bei einem Event der katholischen Kirche.

Er rief seine Landsleute auf, "unabhängig von persönlichen Überzeugungen" die Rolle der katholischen Kirche zu respektieren. Kaczynski sprach am Mittwoch im zentralpolnischen Wloclawek bei einer Konferenz mit dem Titel "Pole sein – Ehre und Pflicht". Von seiner Rede lag der Nachrichtenagentur AFP am Donnerstag ein Videomitschnitt vor.

LGBT-Bedrohung

Bei seinem Auftritt nannte er eine Reihe von Beispielen für "Bedrohungen" – die LGBT-Community (Lesben, Schwule, Bisexuelle und Transgender), die Gendertheorie als Feindbild für das traditionelle Rollenbild von Mann und Frau sowie Empfehlungen der Weltgesundheitsorganisation zur Sexualaufklärung von Kindern, die sich nach Ansicht von Konservativen auf ein zu frühes Alter bezieht.

"Diese Ideologien, diese Philosophien, all das ist importiert", sagte Kaczynski. Er verurteilte Angriffe auf die katholische Kirche und hob die Rolle des christlichen Glaubens in Polen hervor. "Die Position der katholischen Kirche in Frage zu stellen, ist ein unpatriotischer Akt."

Der PiS-Chef gilt als Initiator aller Richtungsentscheidungen der polnischen Regierung, auch wenn er abgesehen vom Parteivorsitz keinen offiziellen Posten innehat. Er hat persönlich dafür gesorgt, dass die "Bedrohung" durch die LGBT-Gemeinschaft und die Geschlechterforschung Themen im Europawahlkampf sind. Umfragen sehen die PiS bei dem Urnengang Ende Mai vorn, vor einem Oppositionsbündnis rund um die liberale Bürgerplattform (PO). (APA, AFP, 25.4.2019)