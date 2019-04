SPÖ: Doskozil will keine Zurufe von Schieder

Landeshauptmann will keine Einmischung in seine Zusammenarbeit mit der Landes-FPÖ. Wäre das "Rattengedicht" im Burgenland entstanden, würde er Koalition nicht fortsetzen

Eisenstadt/ Wien – Während SPÖ-Chefin Pamela Rendi-Wagner im Nationalrat noch damit beschäftigt war, die Probleme der Bundesregierung mit den ständig neuen "Einzelfällen" in der FPÖ zu skandalisieren und die Verantwortung des Bundeskanzlers einzumahnen, rückte ihr Parteifreund, der burgenländische Landeshauptmann Hans Peter Doskozil, im "Kurier" aus, um sich jede Einmischung in seine Koalitionsbelange auf Landesebene zu verbitten.

Anlass für das Ärgernis war ein "ZiB 2"- Interview des roten Spitzenkandidaten für die EU-Wahl, Andreas Schieder, in dem dieser die Devise ausgegeben hatte, mit der FPÖ sei kein Staat zu machen – weder im Bund noch auf Landes- oder Gemeindeebene.

Nachricht an Schieder

Der empörte Doskozil lässt also wissen, "das ist nicht unsere Parteilinie, sondern die Privatmeinung von Andreas Schieder". Für Doskozil, dessen burgenländische Landespartei seit 2015 mit der FPÖ koaliert, ist das eine verzichtbare Wortmeldung. "Solche Zurufe brauchen wir hier nicht. Ich richte dem Andi Schieder ja auch nicht aus, welche Inhalte er im EU-Wahlkampf thematisieren soll."

Gefragt, ob die FPÖ auf Bundesebene oder in Oberösterreich etwa eine andere als im Burgenland sei, befindet der Landeshauptmann: "Ja, das ist sie." Für das Burgenland gelte: "Wir haben mit den Freiheitlichen im Burgenland ein klares Koalitionsabkommen, das proeuropäisch ist, das bei der Minderheitenpolitik Position bezieht und das keine Ausreißer in irgendeine extreme Richtung duldet."

Grenzen der Doskozil'schen Toleranz

Sollte es zu blauen "Einzelfällen" auch in seinem Bundesland kommen, müsse man sich diese von Fall zu Fall anschauen, findet Doskozil. Die Spenden an die Identitären oder jenes "Gedicht", in dem der mittlerweile zurückgetretene blaue Vizebürgermeister von Braunau Menschen mit Ratten verglichen hat, findet auch Doskozil "durchaus problematisch".

Auch Doskozil blickt über sein Bundesland hinaus: "Die Frage, ob das für eine Aufkündigung der Bundesregierung reicht, muss am Ende der Bundeskanzler treffen. Ich kann nur sagen: Würde all das im Burgenland passieren, wäre uns das zu viel, um eine Koalition fortzusetzen."

Wiener Absage an Blaue

Auch die Wiener SPÖ meldet sich auf Nachfrage des STANDARD in der Causa zu Wort. Man lässt wissen, "die Wiener Sozialdemokratie schließt eine Zusammenarbeit mit der FPÖ aus – und das dezidiert". Jedenfalls was das eigene Bundesland betrifft.

Ein Sprecher erinnert an den aufrechten Parteitagsbeschluss der Wiener SPÖ, in dem diese Position festgeschrieben sei. Daher gelte: "Mit dieser FPÖ sicher nicht."

In der Bundes-SPÖ wollte man das Interview von Schieder am Donnerstag nicht ausführlicher kommentieren. (red, 25.4.2019)