Was Medellín, Oslo und Barcelona richtig machen

Oslo: Mit Klima haushalten

Eines haben Geld und natürliche Ressourcen gemeinsam: Sie sind nicht unendlich verfügbar. Was wäre also, wenn man mit Umwelt so sparsam haushaltet wie mit Geld? Oslo, in diesem Jahr Umwelthauptstadt Europas, will genau das versuchen und hat 2016 ein Klimabudget eingeführt. Seitdem beschließt Oslo jährlich – parallel zum Finanzbudget – eine Grenze, bis zu der CO2 emittiert werden darf.

Die Stadt muss sich bei jedem Beschluss an dieses Budget halten. Um das Ziel zu erreichen, wurde die City-Maut erhöht, Fahrradwege gebaut, Stadtfahrzeuge auf elektrischen Antrieb umgestellt, Ölheizungen werden nach und nach verboten. Bereits die Hälfte aller Neuwagen fahren elektrisch, bis 2025 sollen Dieselmotoren komplett verschwinden. Während international um einstellige Einsparungen gerungen wird, setzt sich die norwegische Hauptstadt ehrgeizige Ziele. Die CO2-Emissionen sollen bis 2030 um 95 Prozent sinken, bis 2050 soll die Stadt komplett klimaneutral sein.