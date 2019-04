Ukrainische Parlament beschließt Gesetz gegen russische Sprache

Abgeordneten verabschiedeten mit deutlicher Mehrheit entsprechende Novelle

Kiew – Das ukrainische Parlament will per Gesetz die russische Sprache aus dem Alltag verdrängen. Die Abgeordneten verabschiedeten am Donnerstag mit einer deutlichen Mehrheit eine entsprechende Gesetzesnovelle. Russisch ist in der Ex-Sowjetrepublik weiterhin stark verbreitet, für knapp ein Drittel der Ukrainer ist Russisch die Muttersprache.

Die Neuerung schreibt nach einer Übergangszeit eine zwingende ukrainische Version für alle Zeitungen, Zeitschriften sowie Internetseiten von Massenmedien und Unternehmen vor. Bisher sind noch etwa 70 Prozent des Zeitungsmarktes russischsprachig. Wie sich die Regelung auf das Fernsehen auswirkt, war zunächst unklar. Arbeitssprache in Unternehmen sowie beim ersten Kundenkontakt soll ebenso das Ukrainische sein. In Privatgesprächen und in Kirchen bleibt die russische Sprache ausdrücklich erlaubt.

Umstrittenes Gesetz

Russland hatte bereits 2014 nach dem Sturz des Präsidenten Viktor Janukowitsch einen Angriff auf die russische Sprache und damit auf die Rechte der Menschen beklagt. Das Sprachengesetz in der Ukraine war lange diskutiert worden und ist höchst umstritten.

Mit Blick auf dieses Gesetz hatte Russlands Präsident Wladimir Putin am Vortag ein Dekret unterzeichnet, wonach Einwohner mit ständigem Wohnsitz in den von Aufständischen kontrollierten "einzelnen Kreisen" der Gebiete Donezk und Luhansk in einem "vereinfachten Verfahren" russische Staatsbürger werden können.

Der Komiker und künftige Präsident Wolodymyr Selenskyj versprach, das Gesetz nach seinem Amtsantritt auf Wahrung der Rechte und Interessen aller Ukrainer zu prüfen. "Meine prinzipielle Position: Der Staat soll die Entwicklung der ukrainischen Sprache fördern und positive Beispiele schaffen." Allerdings nicht über Verbote und Strafen.

Der scheidende Präsident Petro Poroschenko begrüßte die Neuerung und versprach, sie sofort zu unterzeichnen. Die Sprachproblematik war ein zentrales Thema seines Wahlkampfes. Bei der Stichwahl unterlag er deutlich gegen Selenskyj. (APA, 25.4.2019)