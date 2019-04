SPÖ stellt "Dringliche" an Kurz, Strache antwortet

Roter erheben Vorwurf, FPÖ beschädige Image Österreichs

Wien – Seit 15 Uhr debattieren die Abgeordneten im Nationalrat eine dringliche Anfrage der SPÖ zu den Beziehungen der FPÖ zu rechtsextremen Gruppen wie den Identitären. Die Roten prangern an, dass Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) trotzdem an der Koalition mit den Freiheitlichen festhält.

Beantwortet wurde die an den Regierungschef gerichtete Dringliche freilich nicht von Kurz selbst, weilt dieser doch in China, sondern von seiner Vertretung, die am Donnerstag just Vizekanzler Heinz-Christian Strache (FPÖ) war. Das ist insofern recht pikant, als in der Debatte auch ein Misstrauensantrag gegen ihn von der SPÖ eingebracht wird.

"Ihr seid's ein Risiko"

SPÖ-Klubchef Jörg Leichtfried, der die "Dringliche" einbrachte, erklärte in seiner Rede, der Bundeskanzler, der sich seiner Ansicht nach vor der Sitzung des Nationalrats drücke, trage auch Verantwortung für den Koalitonspartner FPÖ. Doch die ÖVP schaue Vorkommnissen, wie dem so genannten "Rattengedicht" des mittlerweile zurückgetretenen blauen Vizebürgermeisters von Braunau oder dem Teilen von extrem rechten Websiten durch den Vizekanzler selbst nur zu. Leichtfried befindet: "Ihr seid's ein Risiko für unser Land!" Außerdem wollten die Roten wissen, ob es für Mitarbeiter in den Kabinetten der freiheitlichen Minister, die mit den Identitären sympathisieren, tatsächlich Konsequenzen gegeben habe.

FPÖ-Chef Heinz-Christian Strache erklärte postwendend, "niemand unterstützt Extremismus", die Unterstellungen seien folglich "haltlos". Überall dort, wo rote Linien überschritten würden, ziehe er "klare Konsequenzen". Die FPÖ habe außerdem nichts mit den Identitären zu tun, sagte Strache. Folglich sei die "Dringliche Anfrage" der Roten nichts anderes als ein "Sammelsurium an diversen ideologisch motivierten Weltuntergangsszenarien", mit denen die Partei nur Ängste schüre und zur Spaltung des Landes beitrage.

Bitte nicht anpatzen

Dass sogar der Bundespräsident anlässlich der jüngsten "Einzelfälle" bei den Freiheitlichen eine ernste Unterredung mit ihm als Parteichef gesucht hat, versuchte Strache als "üblichen monatlichen Gesprächstermin" darzustellen. Und der Brief von SPÖ-Chefin Pamela Rendi-Wagner zeige nichts anderes, als dass bei ihr "die Grenzen der konstruktiven Kritik" dort enden würden, "wo eine andere Meinung anfängt". Schließlich, befand Strache, wären alle "gut beraten", das seiner Ansicht nach immer noch gute Image Österreichs im Ausland "nicht anzupatzen".

SPÖ-Chefin Rendi-Wagner entgegnete, durch die ständigen "Einzelfälle" in den Reihen der FPÖ würden die Grenzen des politischen und moralischen Anstande verschoben, das berge die "Gefahr der schleichenden Gewöhnung". Und genau das wolle man nicht zulassen.

Über die DNA der FPÖ

Neos-Mandatar Niki Scherak erklärte, er habe es "satt", dass im Parlament dauernd darüber geredet werden müsse, "wo denn die rote Linie ist". Scherak zitierte eine Reihe von "Einzelfällen" die bei den Blauen in der jüngeren Vergangenheit vorgekommen sind und kam zu dem Schluss: Zwar würden in vielen Fällen personelle Konsequenzen gezogen, das viel größere Problem sei aber, "offensichtlich ist es wesensimmanent in der DNA der FPÖ, dass Sie solche Leute anziehen."

(red, 25.4.2019)