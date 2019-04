Ständig verfügbar, immer online: Wie kommen wir da wieder raus?

Dank Handy ist uns die Welt so nahe wie noch nie – dennoch hecheln wir durch den Alltag und fühlen uns leer. Warum das so ist, erklärt Soziologe Hartmut Rosa

Noch nie zuvor war uns die Welt so nahe und so "verfügbar" wie heute – über Internet und Smartphone. Dennoch gibt es viele Menschen, die sich entfremdet fühlen und keine Resonanz mehr verspüren. Woran liegt das? Wie hängen dauernde Verfügbarkeit und innere Leere zusammen? Welchen Anteil daran hat die Digitalisierung und was sagt das alles über unsere Gesellschaft aus? Darüber spricht Lisa Mayr mit dem deutschen Soziologen und Autor Hartmut Rosa. Er sagt: "Für wie knapp wir Zeit halten, welches Tempo wir als richtig empfinden, wie lang Planungshorizonte sind – das liegt nicht in der Natur des Menschen, sondern in der Natur einer modernen Gesellschaft mit kapitalistischen Leistungszwängen. Die Gesellschaft ist auf Steigerung angelegt. Das Einzige, was wir nicht steigern können, ist Zeit. Deshalb wird sie uns zu kurz." Das ganze Gespräch hören Sie im Podcast:

Wie erleben Sie den Zusammenhang von dauernder Verfügbarkeit, innere Leere und Zeitdruck? Sagen Sie uns, wie Sie mit den gesellschaftlichen Anforderungen umgehen und wo Sie Resonanz und Verbundenheit erfahren.

