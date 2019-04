Kundgebung der Erdäpfelbauern: "Jeder, der spritzt, ist gleich ein Schwerverbrecher"

Die Landwirte fordern einen "sinnvollen Pflanzenschutz", ohne diesen sei die Versorgung gefährdet

Wien – Dürre und Wurmbefall haben in der vergangenen Saison zu einem massiven Ernteausfall geführt, beklagen heimische Kartoffelbauern. In Österreich werde Landwirtschaft mit hohen Standards betrieben, für Importware gelten diese nicht, so die Kritik der Landwirte.

Um ihren Unmut über die Situation auszudrücken, gingen rund 120 Bauern am Donnerstag auf dem Wiener Heldenplatz auf die Straße. Unter den Bauern versicherte man: "Wir demonstrieren nicht, wir überzeugen." Mit einer Demonstration hatte der Fototermin tatsächlich kaum etwas zu tun. Mit drei Traktoren als Kulisse posierten die Bauern vor der Hofburg und verteilten Erdäpfel an Passanten.

Schlägt Ihr Herz für Erdäpfel?

Dabei wurde durchaus nicht mit Alarmismus gespart: "Ihr Herz schlägt für Erdäpfel aus Österreich? Sie entscheiden, wie lange noch", war auf einem der Banner zu lesen. Immerhin handle es sich bei den Kartoffeln um die letzten heimischen, die derzeit noch verfügbar seien. Die allerletzten Überbleibsel dürften die 3.000 Kilogramm, die verteilt wurden, aber nicht gewesen sein. Nichtdestotrotz sei die Situation "dramatisch", sagt Anita Kamptner, Geschäftsführerin der Interessengemeinschaft Erdäpfelbau (IGE).

Auf dem Wiener Heldenplatz wurden symbolisch die "letzten" heimischen Kartoffeln verschenkt.

Im vergangenen Jahr waren rund 130.000 Tonnen Kartoffeln nicht zum Verzehr geeignet, rechnet die IGE vor. Dadurch sei es zu einem Versorgungsengpass gekommen. Die Interessengemeinschaft geht davon aus, dass ab Mai nur mehr vereinzelt heimische Erdäpfel in Österreichs Supermarktregalen zu finden sein werden. Ohne "sinnvollen Pflanzenschutz" könne man die Versorgung mit heimischer Ware jedenfalls nicht mehr sicherstellen.

Wurm auf Wassersuche

Fehlt die Feuchtigkeit im Boden, bohren sich Drahtwürmer auf Wassersuche in die Kartoffeln, erklärt Roland Weber, Erdäpfelbauer aus dem Weinviertel. Der Klimawandel und die damit einhergehenden Extremwetterereignisse würden die Situation zuspitzen, sagt der Landwirt. Auf seinem Feld sei die Hälfte der Ernte kaputt gegangen. Dabei gebe es durchaus Mittel, um gegen den Schädling vorzugehen, sagt Weber. "Aber jeder, der spritzt, ist gleich ein Schwerverbrecher."

Drahtwürmer und Dürre haben den Erdäpfeln zugesetzt, sagen die Landwirte.

Infolge dessen würden derzeit Kartoffeln aus Ägypten oder Israel in den Regalen landen: "Dort gelten geringere Standards als in der EU", sagt IGE-Geschäftführerin Kamptner. Ein Punkt, den auch der Hollabrunner Erdäpfelbauer Johannes Kraus kritisiert: "Wir produzieren auf höchstem Standard, und die Handelsketten machen auch Werbung mit unseren Gesichtern." In den Regalen lande aber Ware aus Ägypten und Israel. "Dort werden Pflanzenschutzmittel eingesetzt, die wir gar nicht verwenden dürfen."

Der Landwirt, der auf 15 Hektar Erdäpfeln anbaut, hatte im Vorjahr selbst kaum Probleme mit dem Drahtwurm. Einem Spritzmittelverbot steht er zumindest nicht ablehnend gegenüber: "Wenn man bei uns Mittel verbietet, ist das okay. Wir wollen einen fairen Wettbewerb."

"Kein Mittel in Aussicht"

Im Zulassungsprozess dürften nicht nur potenzielle Gefahren wie eine Bienengefährlichkeit gesehen werden, auch das Risiko, "das gleich null ist", müsse mitbewertet werden, sagt IGE-Obmann Franz Wanzenböck. "Das ist unsere Hoffnung. Zurzeit ist kein Mittel in Aussicht." Mittel, die derzeit zur Verfügung stünden, "haben einen sehr schwachen Wirkungsgrad". Was bedeutet das für die nächsten Erdäpfelernten heuer? "Dass das Risiko genauso hoch ist wie voriges Jahr", warnte Wanzenböck. Für die Kartoffeln ist die aktuelle Trockenheit aber immerhin vorerst noch nicht problematisch. Laut Wanzenböck brauchen die Grundbirnen erst ab der ersten Maiwoche mehr Wasser.

Explosionsartiger Vormarsch

Die Trockenheit und die Klimaerwärmung werden von wärmeliebenden Drahtwurmarten so stark ausgenutzt, dass sie sich quasi explosionsartig auf dem Vormarsch befinden, sagte der Leiter des Instituts für Bioforschung Austria, Bernhard Kromp, im Ö1-"Mittagsjournal". Besonders stark betroffen sind das Weinviertel, das Marchfeld, das Burgenland, Teile der Steiermark und Kärnten. Mehr Chemie sei allerdings nicht die Lösung, so Kromp. Es gebe andere Möglichkeiten, die Ausbreitung des Drahtwurms zu verhindern, beispielsweise über die Fruchtfolge. Es gibt auch einen Bodenpilz, der den Drahtwurm infiziert und verdaut. Für diesen Pilz gebe es bereits ein für den biologischen Anbau zugelassenes Pilzbekämpfungsmittel.

Mit der Aktion am Heldenplatz sei ein Warnsignal gesetzt worden, dessen Forderungen "in eine völlig falsche Richtung" gingen, kritisierte der Alternativbauernverband Via Campesina. Wetterextreme, Ertragsschwankungen und Ernteverluste würden in Zukunft zunehmen. Die Ursache dafür liege aber nicht im Verbot von Pflanzenschutzmitteln, sondern in der Klimakrise und in der Handelspolitik. "Es ist es hoch an der Zeit, die Ursachen anzugehen." (lauf, APA, 25.4.2019)