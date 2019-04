Selbstfahrende Taxis: Was spricht dafür, was dagegen?

Elon Musk redet und twittert viel, wenn der Tag lang ist – und seine Arbeitstage dauern 17 Stunden, sagt er. Gelingt es dem Tesla-Chef aber tatsächlich, schon nächstes Jahr selbstfahrende Taxis auf die Straße zu bringen, ist das nicht nur eine technologische, sondern vor allem eine soziale Revolution.

Ja, wir geben beim autonomen Fahren Selbstbestimmung ab, geben sie aber gleichzeitig Menschen, die sie bisher nicht hatten: Die Oma kann fahren, der Rollstuhlfahrer kann fahren genauso der Blinde oder Führerscheinlose. Das Kind aus Hintertupfing kann endlich das Gymnasium in Vorder tupfing besuchen, ohne auf eine umständliche Busverbindung angewiesen zu sein.

Irgendwann wird es uns vielleicht absurd erscheinen, dass Einzelpersonen Autos besessen haben, die 23 Stunden pro Tag unsere Städte verstellen und die restliche Stunde vier Sitze mit Luft darüber durch die Gegend kutschieren.

Anstatt die heilige Kuh in der Einfahrt stehen zu haben, könnte es bald günstiger sein, nur ihre Milch zu trinken. Autofahren wird das, was es sein sollte: unkompliziert von A nach B zu kommen. Alles, was am Autofahren nervt, könnte damit Geschichte sein: kein Rasen mehr zu roten Ampeln, keine SUVs in der Stadt und keine Angeber austattungen, keine Autofahrerclubs und keine Betonwüsten mehr vor Supermärkten. Aus Exparkplätzen könnten Wohnflächen, Parks und Spielplätze werden. Oder Schanigärten. Dort könnten wir in ein paar Jahren auf Elon Musks 17-Stunden-Tage anstoßen und dann angedüdelt mit dem Auto nach Hause fahren. Also uns fahren lassen.