Öko-Test: Welche Mittel Allergikern helfen

In sieben von 22 Produkten wurden kritische Konservierungsstoffe gefunden, zwei verwenden noch Antihistaminika der ersten Generation

Tränende Augen, rotzige Nasen, Kratzen im Hals – mit diesen Symptome haben Pollenallergiker jedes Frühjahr zu kämpfen. Welche Mittel Linderung schaffen können, hat nun das Magazin "Öko-Test" untersucht. Von 22 der meistverkauften Sprays, Tropfen und Tabletten zum Einnehmen schnitten 15 Produkte "sehr gut" und "gut" ab.

Für welche Form der Verabreichung sich der Pollenallergiker entscheidet, spiele eigentlich keine wesentliche Rolle. Allerdings sollten Betroffene bedenken, dass Medikamente zum Einnehmen nicht so schnell wirken wie Sprays oder Tropfen für Nase und Augen. Tendenziell seien auch Nebenwirkungen etwas ausgeprägter, ergab die Untersuchung.

Die Tester prüften die Wirksamkeit der eingesetzten Anthistaminika, Cromoglicinsäure und Gluco corticoide. Außerdem wurde die Zusammensetzung der Allergiemittel analysiert. Von den 22 getesteten Produkten können sieben nicht empfohlen werden, heißt es vonseiten der Konsumentenschützer.

Problematische Konservierer

Der Grund für die negative Bewertung ist nicht die Wirkungslosigkeit, sondern in den Produkten sind Konservierungsstoffe enthalten, die wiederum Allergien auslösen können oder als kritisch eingestuft werden. So kann etwa "Benzalkoniumchlorid, Zellen schädigen, die Haut reizen und allergen wirken." Weiters wurden problematische Konservierer wie Propylparaben, das im Verdacht steht hormonell wirksam zu sein, und Benzoesäure, die selbst Allergien auslösen kann, in den Medikamenten gefunden.

Zwei Mittel wiederum basieren auf veralteten Antihistaminika der ersten Generation wie Dimetinden und Ketotifen. Empfohlen werden von Öko-Test aber jene der zweiten Generation wie Cetirizin, Azelastin, Loratadin und Levocabastin, da sie weniger müde machen und grundsätzlich besser verträglich seien.

Nicht alle von dem deutschen Magazin getesteten Produkte sind in Österreich erhältlich, einige wegen anderer Bestimmungen rezeptpflichtig. In Kooperation mit der Apothekerkammer hat die Arbeiterkammer Oberösterreich die von Öko-Test empfohlenen und in Apotheken erhältlichen Produkte in einer Liste zusammengefasst. (red, APA, 26.4.2019)