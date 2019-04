Frauen in IKT-Studien in Österreich unterrepräsentiert

Mit 14 Prozent geringerer Anteil als EU-weit

EFrauen sind in Studien zur Informations- und Kommunikations-Technologie (IKT) in Österreich unterrepräsentiert. Ihr Anteil beträgt hierzulande gerade einmal 14 Prozent. Das ist weniger als im EU-Durchschnitt (17 Prozent), wie aus Daten des Statistikamts Eurostat vom Donnerstag hervorgeht.

Bulgarien vorne

Von den EU-Staaten wiesen 2016 Bulgarien (33 Prozent), Rumänien (31 Prozent) und Griechenland (29 Prozent) den höchsten Anteil an IKT-Studentinnen auf. Am schwächsten sind Frauen in solchen Studien in den Niederlanden (6 Prozent), Belgien (8 Prozent) und Luxemburg (10 Prozent) vertreten. (APA, 25.04.2019)