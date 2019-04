Servus TV überträgt am 25. Mai deutsches Pokalfinale

Bis ins Jahr 2022 sollen pro Saison mindestens acht DFB-Pokal-Matches live übertragen werden

Der Privatsender Servus TV ist neuer österreichischer Free-TV-Partner des Deutschen Fußball-Bundes und wird drei Jahre lang die Pokal-Matches live in Österreich übertragen, das gab der Sender am Mittwoch bekannt. Zum Auftakt steht das Finale am 25. Mai 2019 zwischen FC Bayern München – RB Leipzig auf dem Programm.

Bis einschließlich dem Finale 2022 sollen pro Saison "mindestens acht DFB-Pokal-Matches" live übertragen werden, informierte Servus TV. Im Fokus stünden dabei die österreichischen Spieler. Servus TV wird bei jedem Match mit eigenem Team vor Ort sein. Im Anschluss an die Live-Übertragung soll es zudem ausgewählte Highlights jeder Runde geben. (red, 25.4.2019)