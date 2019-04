Achtjähriger in Baden überfahren: Zustand kritisch

Der Bub war mit seiner Mutter unterwegs, als ein Kleinbuslenker ein Abbiegeverbot und eine Sperrlinie missachtete

Baden – Der Gesundheitszustand eines Achtjährigen, der am Mittwochnachmittag in Baden in Niederösterreich von einem Kleinbus erfasst und überrollt wurde, war am Donnerstagvormittag weiter kritisch. Der Bub befand sich auf der Kinderintensivstation des Wiener SMZ Ost, gab ein Sprecher der Stadtpolizei Baden bekannt.

Abbiegeverbot missachtet

Der Lenker des Kleinbusses – ein 20 Jahre alter Zivildiener aus dem Bezirk Baden – war laut Polizei trotz Abbiegeverbots links in die Park-and-ride-Anlage "beim alten ÖBB-Parkdeck" eingebogen und hatte dabei eine Sperrlinie überfahren. Beim Abbiegen soll er das Kind, das gerade die Parkplatzeinfahrt überquerte, übersehen haben. Der Bub war gemeinsam mit seiner 40-jährigen Mutter unterwegs, beide fuhren auf Micro-Scootern.

Laut Polizei wurden die Erhebungen am Donnerstag fortgeführt. Nach deren Abschluss werde an die Staatsanwaltschaft Wiener Neustadt und die Bezirkshauptmannschaft Baden berichtet. (APA, 25.4.2019)