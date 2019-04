ESL-Milch hat frische Vollmilch im Handel verdrängt

VKI-Tester orten bei der Kennzeichnung der Milch in den Regalen zum Teil Handlungsbedarf

Wien – Der Verein für Konsumenteninformation (VKI) hat sich in einem aktuellen Test Milch vorgeknöpft. 20 Produkte wurden beim Milchtest untersucht. Auch die Milch in Glasflaschen war im Test dabei. Das Hauptaugenmerk wurde auf die sogenannte ESL-Milch (Extendend Shelf Life) gelegt. Sie verspricht längere Haltbarkeit und dominiere derzeit das Kühlregal. Geschmacklich und qualitativ hatten die Tester kaum etwas zu beanstanden, lediglich bei der Kennzeichnung gebe es zum Teil Handlungsbedarf.

Naturbelassen

So findet man bei einigen Herstellern den Begriff "länger haltbar" nur im Kleingedruckten oder auf der Rückseite der Milchpackung. Ein weiterer Hersteller lobt seine ESL-Kuhmilch wiederum als "naturbelassen" aus und das, obwohl die Milch unter anderem pasteurisiert und homogenisiert wurde. Ebenso seien Angaben "wie damals" oder "die gute tägliche Milch" für eine ESL-Milch entbehrlich, so die Tester

Im Rahmen des Tests wurden zwölf "sehr gute", eine "gute" und sieben "durchschnittliche" Bewertungen vergeben.

Länger frisch

"Frisch", "länger frisch" oder "länger haltbar"? Frische Vollmilch sei in den Regalen nahezu gänzlich von der ESL-Milch verdrängt worden, so der VKI. Milch darf den Zusatz "frisch" dann tragen, wenn sie innerhalb einer bestimmten Zeit nach der Gewinnung weiterverarbeitet wird. Sie wird nur kurzzeitig im Rahmen der Pasteurisierung erhitzt und das Mindesthaltbarkeitsdatum darf mit maximal neun Tagen (in Ausnahmen mit elf Tagen) nach dem Zeitpunkt der Wärmebehandlung angegeben werden.

Frischmilch

Bei der ESL-Milch gibt es zwei Varianten: "länger frisch" und "länger haltbar". Die Art der Technologie für die Haltbarmachung (z. B. hocherhitzt, pasteurisiert, filtriert) ist anzugeben. "Länger frisch" Milch ist maximal 25 Tage haltbar, "länger haltbar" Milch bis zu 45 Tage. Das Ausmaß der Wärmebehandlung liegt bei ESL-Milch immer noch unter der ultrahocherhitzten Milch, auch bekannt als H-Milch.

"Es gibt also einen deutlichen Unterschied zwischen Frischmilch und einer ESL-Milch. Die Verbraucherinnen und Verbraucher haben daher auch ein Recht darauf, klar darüber informiert zu werden, um welches Produkt es sich handelt", betont VKI-Projektleiterin Nina Siegenthaler. "Umso mehr, wenn das Produkt beispielsweise zeitgleich als 'Milch wie früher' angeboten wird." (red, 25.4.2019)