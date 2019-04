Sturm gewinnt dank glücklicher Tore beim LASK

Der LASK kassierte die zweite Liga-Heimniederlage der Saison nach jener Anfang April im Schlager gegen Salzburg (0:2). Der Rückstand auf den Titelverteidiger und Tabellenführer beträgt fünf Runden vor Schluss nun zwölf Punkte. Am Sonntag (17.00 Uhr) gibt es in Graz die Chance zur Revanche an Sturm. Bleiben die Linzer erneut ohne Punktegewinn, könnte Salzburg dann auch rechnerisch bereits als Meister feststehen. (APA, 24.4.2019)

Ein katastrophaler Fehler von Alexander Schlager ermöglichte Sturm das 2:0. Der LASK-Schlussmann gaberlte sich einen langen Ball auf, Pink luchste ihm das Spielgerät ab und beförderte es mit dem Knie ins Tor. Die Linzer reagierten mit der Brechstange. Ein 30-Meter-Schuss von Trauner ging über das Tor (82.), ein Textilfoul des eingewechselten Ljubic an Klauss im Strafraum wurde nicht geahndet (84.). Der Anschlusstreffer von Michorl in der Nachspielzeit aus einem Freistoß von knapp außerhalb des Sechzehners kam zu spät.

Pasching – Sturm Graz hat am Mittwoch in der Meistergruppe der Fußball-Bundesliga einen wichtigen Sieg im Kampf um die Europacup-Plätze eingefahren. Die Grazer setzten sich nach zuletzt zwei Niederlagen in Serie beim zweitplatzierten LASK mit 2:1 (0:0) durch. Die Tore erzielten Jakob Jantscher (61.) und Markus Pink (74.). Peter Michorl gelang vor 5.652 Zuschauern nur noch der Anschlusstreffer (93.).

Stimmen:

Oliver Glasner (LASK-Trainer): "Wir haben zu viele Fehler gemacht und waren in der zweiten Halbzeit zu konteranfällig. Wir haben unsere Chancen gehabt, haben sie aber nicht zum Ende gebracht. Nicht was wir machen, sondern wie wir es machen, stimmt im Moment nicht. Beide Tore waren zu verhindern. Wir machen in der Defensive momentan den einen oder anderen Fehler zu viel. Ich sehe mich grundsätzlich bestätigt, was ich die ganze Saison schon gesagt habe, und was mir als Understatement ausgelegt worden ist: Wenn wir nicht an unserer obersten Leistungsgrenze spielen, sehe ich uns keinen Deut besser als irgendeine andere Mannschaft der Liga. Momentan haben wir nicht die Souveränität, um zu gewinnen."

Peter Michorl (LASK-Torschütze): "Die erste Halbzeit geht in Ordnung. Wir haben eine Vielzahl von Möglichkeiten, machen aber keine Tore. Wir sind in letzter Zeit vom Glück nicht verfolgt – auch bei Schiedsrichterentscheidungen, aber das soll keine Ausrede sein. Wir haben heute nicht clever agiert und dürfen uns im eigenen Stadion nicht so auskontern lassen. So kannst du keine Spiele gewinnen."

Alexander Schlager (LASK-Torhüter): "Ich habe den langen Ball gesehen und hatte dann zwei Gedanken – ob ich ihn mit dem Fuß oder mit dem Kopf nehme. Ich hätte besser Letzteres getan, dann wäre nichts passiert. So ein Fehler wird auf diesem Niveau bestraft. Generell spielen wir phasenweise gut, haben aber auch Phasen, in denen wir das nicht umgesetzt bekommen, was wir uns vorgenommen haben."

Roman Mählich (Sturm-Trainer): "Wir freuen uns über wichtige drei Punkte gegen einen starken LASK, der eine überragende Saison gespielt hat. Wir haben heute eine gute Organisation gehalten, auch in der Druckphase. Wir haben dann unsere Konterchancen genutzt, was uns in den letzten Wochen gefehlt hat. Bei Jakob Jantscher freue ich mich natürlich. Er hatte eine lange Verletzungspause, hat aber im Training schon gezeigt, dass er auf einem guten Weg ist. Doch ich möchte nicht einzelne Spieler herausheben. Ich glaube, dass die ganze Mannschaft eine gute Leistung gebracht hat."

Markus Pink (Sturm-Torschütze): "Das war heute eine Mischung aus Glück und Arbeit. Wir haben in der Defensive sehr diszipliniert gespielt, sind als Mannschaft aufgetreten, hätten es sogar bei dem einen oder anderen Konter noch besser zu Ende spielen können. Es war ein intensives, ansehnliches Spiel. Nach dem Sonntag haben wir heute wieder unser richtiges Gesicht gezeigt."